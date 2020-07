Romulo Maiorana Júnior anuncia Instituto Déa Maiorana

BELÉM DO PARÁ, Brasil, 6 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- Com o objetivo de apoiar questões solidárias e outras áreas no Pará, o empresário e jornalista Romulo Maiorana Júnior, presidente do Grupo Roma, dará início, em breve, às atividades do Instituto Déa Maiorana.

O projeto conta com a atuação de Ana Lazera Maiorana, esposa de Romulo Maiorana Júnior.