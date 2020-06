Romulo Maiorana Júnior celebra o sucesso do Portal Roma News.

O jornalista Romulo Maiorana Júnior, um dos maiores empresários da Comunicação brasileira, faz aniversário nesta quarta-feira. Fundador e atual presidente do Grupo Roma, Romulo Maiorana Júnior comemora a data em família, ao lado da esposa, Ana Lazera Maiorana, e dos filhos.

Com um milhão de acessos em quatro dias, presidente do Grupo Roma agradece audiência do Portal Roma News

O presidente do Grupo Roma, Romulo Maiorana Jr, usou as redes sociais para agradecer a audiência do Portal Roma News. Nesta quarta-feira, 4, o portal, que completa dois anos em maio, atingiu um milhão de acessos apenas nos quatro primeiros dias de março.

Com isso, a expectativa é de dobrar a marca alcançada em fevereiro, quando o portal de notícias fechou o mês com 2,3 milhões de acessos. "Esse crescimento nós devemos a você, que está entrando no nosso portal, que está lendo, que está paginando, que está acreditando no nosso trabalho. Estou muito feliz com isso e vim aqui repartir a minha felicidade com todos vocês. Obrigado! Continuem prestigiando a gente que o retorno será com notícias sérias e verdadeiras", agradeceu.

Romulo Maiorana Jr. lembrou ainda que o Portal Roma News é auditado tanto pelo Instituto de Verificação de Circulação (IVC) quanto pelo Google, garantindo a veracidade de cada acesso.

FONTE Romulo Maiorana Junior

