Ropa reciclada; moda a favor de la sustentabilidad; Juan Carlos Machorro

Alejandra Sánchez, Líder de Sustentabilidad de la empresa C&A México, al cuestionarla sobre si la pandemia hizo más sustentable o no, a las prendas de vestir, declaró que "el interés por la moda sustentable inició desde mucho antes de la pandemia: a finales de 2019, la consultora independiente McKinsey & Co calificó a la sustentabilidad como algo prioritario para la industria de la moda". Un estudio de la consultora First Insight, indica que 62% de los consumidores de la Generación Z prefieren firmas sustentables.