Rory MacDonald, champion du monde et plus grand électron libre du MMA, conclut un contrat pluriannuel record avec la Professional Fighters League

MacDonald, superstar du championnat Bellator, et ancien combattant haut classé en UFC, rejoint la PFL

Le début d'une aventure dans le championnat PFL des mi-moyens pour la saison 2020

Cette signature majeure intervient à l'approche de la soirée de Nouvel an du championnat du monde 2019 de la PFL, qui aura lieu au Hulu Theater du Madison Square Garden, et qui sera diffusée en direct sur ESPN2 de 19h00 à 23h00, heure de l'Est

NEW YORK, 20 décembre 2019 /PRNewswire/ -- La Professional Fighters League (PFL), toute première organisation à présenter le MMA sous un format de saison sportive de type saison régulière, séries éliminatoires et championnat, a annoncé aujourd'hui la signature de Rory MacDonald (21 victoires, 6 défaites, 1 nul), ancien champion du monde et superstar du MMA, dans le cadre d'un contrat pluriannuel exclusif. MacDonald fera ses débuts dans la saison 2020 de la PFL, et combattra pour le titre de champion dans la catégorie des mi-moyens, récompensé par une ceinture d'1 million $.

« Rory MacDonald est un champion, un combattant de classe mondiale, et une star du MMA », a déclaré Peter Murray, PDG de la Professional Fighters League. « Rory change la donne pour la PFL, et cette signature illustre notre engagement consistant non seulement à développer de formidables combattants dans notre ligue, mais également à attirer et faire signer les meilleurs combattants de MMA désireux de garder le contrôle de leur propre destin. »

MacDonald rejoint la PFL après un passage de deux ans dans le championnat Bellator, où il a vaincu Douglas Lima en 2018, et remporté le titre de champion mi-moyen cette année-là. Avant de combattre dans le championnat Bellat, MacDonald avait passé six ans en UFC, avec un record de 9 victoires et 4 défaites, notamment de grandes victoires contre Nate Diaz, Tyron Woodley, et B.J Penn.

« Je suis très heureux de rejoindre la PFL, où chaque année le championnat mondial et la ceinture d'1 million $ s'offrent au meilleur combattant, sans aucune manœuvre et sans aucune politique », a déclaré MacDonald. « Je suis convaincu par le format de saison sportive de la PFL, et par son engagement au service du combattant avant tout. Je suis très impatient de montrer à tous les fans ainsi qu'au public d'ESPN ce que je suis capable de faire, avec pour objectif d'ajouter à mon palmarès de combattant le titre de champion du monde mi-moyen de la PFL. »

Le championnat 2019 des mi-moyens de la PFL verra s'affronter Ray Cooper III et David Michaud, dans l'un des six combats pour un titre mondial qui auront lieu le soir du 31 décembre au Madison Square Garden, en direct sur ESPN2, de 19h00 à 23h00, heure de l'Est. Rory MacDonald sera présent pour jauger sa forme physique à l'approche de 2020.

À propos de la Professional Fighters League

La Professional Fighters League (PFL) présente le MMA pour la première fois sous le format d'une saison sportive, au cours de laquelle les combattants individuels ont le contrôle de leur propre destin, et affrontent des adversaires dans le cadre d'une saison régulière, de séries éliminatoires, et d'un championnat. Le championnat de la PFL sera diffusé en direct sur ESPN2, le 31 décembre à 19h00, heure de l'Est, à la suite de la pré-soirée qui sera diffusée sur ESPN+ à partir de 18h00, heure de l'Est.

La saison 2019 de la PFL rassemble l'élite des athlètes de MMA, dans six catégories de poids, dont la toute première division féminine des 70 kg, chaque combattant disputant deux combats lors de la saison régulière de la PFL, aux mois de mai, juin, juillet et août. Les huit meilleurs combattants de chaque catégorie de poids se sont hissés jusqu'aux séries à élimination directe de la PFL au mois d'octobre, dans le cadre desquelles les combattants ont lutté à deux reprises, et remporté deux victoires, pour atteindre la finale. La soirée de championnat de la PFL du 31 décembre verra les vainqueurs de chaque titre être couronnés champions du monde de la PFL, et remporter 1 million $. Les spectateurs disposeront de statistiques de nouvelle génération, jamais vues auparavant en MMA, grâce à la plateforme brevetée SmartCage™ et à la technologie Cagenomics™ de la PFL.

La PFL est soutenue par un groupe d'investisseurs composé de géants du sport, des médias, du divertissement, et du monde des affaires. La PFL est diffusée dans 150 pays à travers le monde, et dispose de partenaires médias leaders mondiaux.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.PFLmma.com et suivez la PFL sur Instagram (@PFLmma), Twitter (@ProFightLeague), et Facebook (/ProFightLeague).

SOURCE Professional Fighters League