Rory MacDonald, majster sveta a špičkový voľný agent MMA, podpisuje rekordnú niekoľkoročnú zmluvu s Profesionálnou ligou pre bojovníkov

MacDonald, superhviezda tímu Bellator a bývalý špičkový UFC Contender, vstupuje do PFL (Profesionálna liga pre bojovníkov)

Svoju púť v PFL začína na Majstrovstvách vo welterovej váhe v sezóne 2020

Dôležitá zmluva prichádza pred Majstrovstvami sveta PFL 2019, ktoré sa konajú na Silvestra a budú naživo vysielané z divadla Hulu v Madison Square Garden na ESPN2 od 19.00 do 23.00 ET

NEW YORK, 19. decembra 2019 /PRNewswire/ -- Profesionálna liga pre bojovníkov (PFL), prvá organizácia, ktorá kedy predstavila zmiešané bojové umenia (MMA) prostredníctvom formátu pravidelných športových sezón, play-off a majstrovstiev, dnes oznámila, že podpísala exkluzívnu viacročnú zmluvu s bývalým majstrom sveta a superhviezdou MMA Rorym MacDonaldom (21-6-1). MacDonald bude debutovať v sezóne PFL 2020 a bude súťažiť o titul vo welterovej váhe a 1 milión dolárov.

„Rory MacDonald je majster, bojovník svetovej triedy a hviezda MMA," povedal Peter Murray, generálny riaditeľ Profesionálnych ligy pre bojovníkov. „Nástup Roryho mení celú situáciu v PFL a táto zmluva dokazuje náš záväzok nielen vychovávať veľkých bojovníkov v lige, ale tiež priťahovať a podpisovať najlepších bojovníkov MMA, ktorí chcú mať kontrolu nad vlastným osudom."

MacDonald sa pripojil k PFL po dvojročnom pôsobení v Bellator, kde v roku 2018 porazil Douglasa Limu, aby získal titul vo welterovej váhe. Pred vstupom do Bellator MacDonald strávil šesť rokov v UFC, s rekordom 9-4, vrátane veľkých víťazstiev nad Nate Diazom, Tyron Woodleym a B.J. Pennom.

„Som nadšený, že budem súčasťou PFL, ktorá každý rok organizuje svetový šampionát a najlepší bojovník získava opasok v hodnote 1 milión dolárov bez akýchkoľvek zákulisných ťahov alebo politiky," uviedol MacDonald. „Verím vo formát športových sezón PFL a odhodlanie dávať bojovníkov na prvé miesto. Nemôžem sa dočkať, až ukážem všetkým fanúšikom a publiku ESPN, čo dokážem v snahe pridať do svojej zbierky titul PFL z Majstrovstiev sveta vo welterovej váhe."

Na Majstrovstvách sveta PFL 2019 vo welterovej váhe sa postaví Ray Cooper III proti Davidovi Michaudovi. Pôjde o jeden zo šiestich zápasov o svetový titul, ktorý sa koná na Silvestra v Madison Square Garden a bude naživo vysielaný na ESPN2 od 19:00 do 22:00 ET. Rory MacDonald bude po ruke, aby sa zoznámil so svojou konkurenciou na rok 2020.

O Profesionálnej lige pre bojovníkov

Profesionálna liga pre bojovníkov (PFL) predstavuje MMA prvýkrát vo formáte športových sezón, kde majú jednotliví bojovníci kontrolu nad svojim osudom, súťažia v pravidelných sezónach, play-off a na majstrovstvách. Majstrovstvá PFL sa budú vysielať naživo na ESPN2 31. decembra o 19:00 ET po predpremiére, ktorá bude uvedená na ESPN+ o 18:00 ET.

Sezóna PFL 2019 ponúka elitných športovcov MMA v šiestich váhových kategóriách, vrátane vôbec prvej divízie žien s hmotnosťou 70 kg, pričom každý bojovník absolvoval počas pravidelnej sezóny PFL v máji, júni, júli a auguste dva zápasy. Osem najlepších bojovníkov v každej váhovej kategórii postúpilo v októbri do jedného vyraďovacieho kola PFL, kde bojovníci dvakrát bojovali a dvakrát vyhrali v tú istú noc, aby postúpili do finále. Z majstrovstiev PFL na Silvestra vzídu víťazi jednotlivých titulov, ktorí budú korunovaní za majstrov sveta PFL a získajú 1 milión dolárov. Diváci dostanú štatistiky ďalšej generácie, aké nikdy predtým v MMA neboli k dispozícii a to prostredníctvom vlastnej patentovanej platformy PFL pod názvom SmartCage™ a technológie Cagenomics™.

PFL podporuje skupina investorov v oblasti športu, médií, zábavy a podnikania. PFL je k dispozícii v 150 krajinách po celom svete prostredníctvom popredných svetových mediálnych partnerov.

Viac informácií získate na: www.PFLmma.com a sledujte PFL na Instagrame (@PFLmma), Twitteri (@ProFightLeague) a Facebooku (/ProFightLeague).

Related Links

https://www.pflmma.com



SOURCE Professional Fighters League