Rose Hill Acquisition Corporation, empresa de aquisição de propósito específico (SPAC) com foco na América Latina indica Katia Bouazza para o Conselho de Administração

ATLANTA, 23 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Rose Hill Acquisition Corporation (Nasdaq: ROSEU), uma empresa de aquisição de propósito específico no valor de 143,8 milhões de dólares com foco em uma combinação inicial de negócios com empresas latino-americanas, anunciou hoje a indicação de Katia Bouazza como diretora independente em seu Conselho de Administração.

A Sra. Bouazza conta com mais de 25 anos de experiência em negócios e transações na América Latina, atuando mais recentemente como vice-presidente de mercados de capitais/global banking nas Américas pelo HSBC. Eleita uma das 25 mulheres mais influentes no setor de finanças pela revista American Banking em 2020, Katia já atuou como diretora de global banking para a América Latina e foi responsável por liderar a cobertura das bases em NY e na América Latina e as equipes de produtos nas áreas de global corporate banking, investiment banking e mercados de capital do HSBC. Katia iniciou sua carreira no HSBC em 1996.

"A equipe da Rose Hill está entusiasmada por receber Katia em seu Conselho de Administração. Seu longo histórico de sucesso na região como consultora e parceira de empresas de alta reputação espelha a visão de Rose Hill e promove nosso objetivo de desenvolver a melhor equipe para identificar e agregar valor de longo prazo aos nossos acionistas e potenciais parceiros", afirmou Marco Simental, Co-CEO da Rose Hill. "A liderança e a rede de relacionamentos de Katia na América Latina a tornam um membro ideal do Conselho de Administração em nossa busca de encontrar uma empresa atrativa e explorar o potencial da América Latina", complementou Juan Jose Rosas, cofundador e Co-CFO da Rose Hill.

A Sra. Katia substituirá Ricardo Vazquez no Conselho de Administração e também fará parte do Comitê de Nomeação e Governança.

Sobre a Rose Hill Acquisition Corporation

A Rose Hill Acquisition Corporation é uma empresa "cheque em branco" recém-criada com o objetivo de efetuar uma fusão, troca de ações, aquisição de ativos, compra de ações, reorganização ou combinação de negócios similar com um ou mais empresas ou entidades.

Embora a empresa possa buscar uma meta de combinação de negócios inicial em qualquer empresa, setor ou localização geográfica, o objetivo é se concentrar em empresas que operem nos mercados latino-americanos com um valor empresarial de US$ 400 milhões a US$ 1,0 bilhão.

Declarações prospectivas

Esse comunicado de imprensa contém declarações que constituem "declarações prospectivas", inclusive com respeito à busca e conclusão de uma combinação inicial de negócios da Empresa. As declarações prospectivas estão sujeitas a inúmeras condições, muitas das quais estão além do controle da Empresa, incluindo aquelas estabelecidas na seção de Fatores de Risco da declaração de registro da empresa para a oferta pública inicial registrada junto à SEC. Cópias estão disponíveis no site da SEC www.sec.gov. A Empresa não assume qualquer obrigação de atualizar essas declarações com revisões ou alterações após a data desse comunicado, a menos que seja exigido por lei.

