RossellTechsys e Knight Aerospace se unem para oferecer novas soluções

"O NG-ATGL, os sistemas de assentos paletizados e os módulos aeromédicos da Knight Aerospace são formas práticas e econômicas de transformar a finalidade das aeronaves de carga. São as soluções de conversão de carga mais avançadas tecnologicamente e com as melhores condições de aeronavegabilidade disponíveis atualmente em todo o mundo. Com a Rossell Techsys como nossa parceira de confiança podemos agora disponibilizar todas essas soluções e oferecer recursos de missão crítica na Índia", disse Bianca Rhodes, presidente da Knight Aerospace.