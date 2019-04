Rossi y Honda reinan en el Acura Grand Prix de Long Beach

Dixon continuaba en segundo lugar hasta la primera serie de paradas técnicas, cayendo brevemente a cuarto detrás de Josef Newgarden y Will Power, luego ascendió a tercer lugar cuando Power viró brevemente de la pista en la vuelta numero 31. Pero un problema con el sensor de recarga de combustible durante la última parada le costó a Dixon 18 segundos en boxes y su caída a quinto lugar, detrás de Graham Rahal y Ryan Hunter-Reay.

Dixon pasó a Hunter-Reay, quien ahorraba combustible en las vueltas finales después de una parada técnica temprana, para el cuarto lugar en la vuelta número 81, y se acercó rápidamente a Rahal, que desaceleraba en las últimas vueltas debido a desgaste de llantas. En la última vuelta, los dos se golpearon cuando Dixon trató de pasar en la salida de la curva número 8. Siguiendo la bandera de cuadros, Rahal recibió una penalización de tiempo que revirtió sus posiciones finales, dando a Dixon el tercer lugar y haciéndole caer a Rahal a cuarto.

Detrás de los líderes, Hunter-Reay conservaba combustible para terminar en quinta posición, con Takuma Sato, ganador del Honda Indy Grand Prix de Alabama el pasado fin de semana, en octava. James Hinchcliffe, subiendo de 15to en la parrilla de salida, y novato Felix Rosenqvist completaron el grupo de principales diez para Honda.

Próximo

La NTT IndyCar Series ahora se dirige a "casa" a Indianapolis Motor Speedway para las actividades de "Mes de Mayo", incluyendo la competencia Grand Prix de Indianápolis el 11 de mayo y la edición número 103 de la Indianapolis 500 el 26 del mes. Ambas carreras serán transmitidas en vivo por NBC.

Contenido de medios sociales y enlaces de videos de la acción de este fin de semana de la Honda IndyCar Series en el Acura Grand Prix de Long Beach estarán disponibles en los canales de Facebook en (https://www.facebook.com/HondaRacingHPD) y Twitter (https://twitter.com/HondaRacing_HPD). Producidos por Carolinas Production Group, los paquetes de videos de YouTube se pueden encontrar en https://www.youtube.com/HondaRacingHPDTV.

Citas

Alexander Rossi (Andretti Autosport Honda) Comenzó primero, terminó primero, primera victoria de la IndyCar Series de 2019, sexta victoria de su carrera, segunda victoria consecutiva en Long Beach, 200ª victoria para Andretti Autosport. "Sabía que iba a ser una batalla dura, pero el equipo me dio un carro muy muy grande y es la 200ª victoria para Andretti Autosport, pues qué mejor manera de hacerlo que de esa forma [dominante], aquí en al Acura Grand Prix de Long Beach, aquí en California. Es un increíble día. Es especial. Acabo de enterarme de que mi abuelo murió ayer, así que quisiera dedicar esta [victoria] a él, y a Michael Andretti por su 200ª victoria".

Scott Dixon (Chip Ganassi Racing Honda) Comenzó segundo, terminó tercero. "Fue desafortunado. Graham [Rahal] sobrepasó la curva número 8, y, en respuesta, intentó girar rápidamente. Las reglas no permiten volver a cruzar o defender si alguien ya esta allí, y eso es lo que pasó. Nos golpeamos al salir de (la curva número 8), choqué con su llanta trasera y perdí impulso como resultado. Pienso que, si él no hubiera reaccionado ahí, yo lo habría alcanzado de todas formas. Pero así son las carreras. Es difícil competir. Fuimos fuertes la última vez. Felicitaciones a [Alexander] Rossi, fue una carrera fantástica".

Graham Rahal (Rahal Letterman Lanigan Racing) Comenzó sexto, terminó cuarto después de una penalización de tiempo de Race Control. "No es tan difícil aceptar, íbamos a perder el espacio [a Scott Dixon] de todas maneras. Mis llantas delanteras estaban totalmente desgastadas. No me quedaba agarre de freno. Moví a la derecha tan rápido como posible de la esquina de la curva 8 y le concedí un carril [a la izquierda]. Según las reglas, puedes hacer un solo movimiento, y la hice en la salida de la esquina, y eso fue todo. Tendremos que hablar sobre ello [con los oficiales de la competencia]. No me molesta. Nuestro carro no fue grande hoy, pero fue aceptable. Al final del día, P-4, fue un buen día, buenos puntos de [campeonato] para nosotros. No hemos tenido mucha suerte este año, por eso lo pensamos tomar con calma y seguir adelante".

Steve Eriksen (vicepresidente y director de operaciones, Honda Performance Development) comenta la victoria en la carrera de hoy en el Acura Grand Prix de Long Beach: "Qué buena forma de arrancar el Acura Grand Prix de Long Beach, con un desempeño dominante de Alexander [Rossi] y Andretti Autosport en frente de tantos fans de Honda y Acura. Cuatro de los principales cinco pilotos estaban en Hondas, representando a tres diferentes equipos, y estamos muy complacidos de haber facilitado a Andretti Autosport su 200º triunfo. Con excelentes resultados hoy de [Scott] Dixon y [Graham] Rahal, creo que esto nos prepara para un gran mes de mayo en Indianápolis, esperamos con entusiasmo el Grand Prix de Indianápolis, y, por supuesto, la edición 103ª de la Indianapolis 500."

Acura Grand Prix de Long Beach, NTT IndyCar Series Circuito: Long Beach Convention Center (circuito temporal por las calles de 1,968 millas) Long Beach, California. Ganador de 2018: Alexander Rossi (Andretti Autosport Honda) 88.622 mph en promedio Clima: Soleado, caluroso, 74 grados Fahrenheit

Principales 10 resultados de la carrera: Llegada Salida Piloto Equipo Fabricante Vueltas Notas 1. 1. Alexander Rossi Andretti Autosport Honda 85 98.794 mph en promedio 2. 4. Josef Newgarden Team Penske Chevrolet 85 +20.2359 3. 2. Scott Dixon Chip Ganassi Racing Honda 85

4. 6. Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Honda 85

5. 7. Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport Honda 85

6. 5. Simon Pagenaud Team Penske Chevrolet 85

7. 3. Will Power Team Penske Chevrolet 85

8. 8. Takuma Sato Rahal Letterman Lanigan Honda 85

9. 15. James Hinchcliffe Arrow Schmidt Peterson Honda 85

10. 12. Felix Rosenqvist-R Chip Ganassi Racing Honda 85

Otros resultados de Honda 11. 14. Sebastien Bourdais DCR con Vasser-Sullivan Honda 85 Running 17. 22. Zach Veach Andretti Autosport Honda 85 Running 14. 11. Marco Andretti Andretti Autosport Honda 85 Running 20. 19. Marcus Ericsson-R Arrow Schmidt Peterson Honda 83 Running 21. 13. Santino Ferrucci-R Dale Coyne Racing Honda 83 Running 22. 18. Jack Harvey Meyer Shank Racing Honda 83 Running 23. 10. Colton Herta-R Harding Steinbrenner Rcg Honda 50 No terminó– contacto

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/871745/Honda_Racing_HPD___Alexander_Rossi___Acura_Grand_Prix_of_Long_Beach.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/83597/honda_performance_development__inc__honda_racing_logo.jpg

FUENTE Honda Racing/HPD

SOURCE Honda Racing/HPD