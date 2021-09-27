Рост продаж HAVAL H6 и HAVAL JOLION сопровождается повышенным вниманием всего мира

Особенно это касается Южной Африки, где HAVAL JOLION вышел на первое место по объему розничных продаж небольших автомобилей класса SUV уже в первый месяц после своего появления, а 3rd Gen HAVAL H6 закрепился в тройке лидеров сегмента компактных автомобилей класса SUV. В Саудовской Аравии HAVAL JOLION занял в минувшем августе место в первой тройке по объемам продаж в местном сегменте рынка. Кроме того, эти две модели также хорошо продаются в ряде других регионов, включая Россию, Австралию и Новую Зеландию.

Благодаря своей популярности HAVAL стал одним из автомобильных брендов, привлекающих к себе большое внимание на международном рынке. «В результате выпуска этих двух моделей объем зарубежных продаж автомобилей HAVAL в первой половине 2021 года вырос на 233% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в связи с продолжающимся распространением глобальной эпидемии и значительным дефицитом чипов», — заявил технический директор HAVAL Люй Вэньбинь (Lv Wenbin).

Выдающиеся объемы продаж также повлекли за собой хвалебные оценки моделей 3rd Gen HAVAL H6 и HAVAL JOLION со стороны многих авторитетных СМИ.

Знаменитый репортер южноафриканского автомобильного издания Cars Ганнес Устуйцен (Hannes Oosthuizen) заявил, что уровень комфорта и информационная система поддержки водителя в автомобилях модели HAVAL JOLION производят сильное впечатление. Ее конструкция в целом и технические характеристики являются результатом межпоколенческой модернизации.

«В ходе наших испытаний все активные системы безопасности показали себя весьма эффективно в условиях повседневного дорожного движения», — добавил он.

Австралийское специализированное издание Carsales оценило 3rd Gen HAVAL H6 как «лучший китайский автомобиль в Австралии на текущий момент». Обозреватели Carsales считают, что 3rd Gen HAVAL H6 представляет собой «высококлассный SUV, достойный покупки», обладающий значительной мощностью, высоким уровнем безопасности и широким арсеналом интеллектуальных систем содействия управлению автомобилем.

Репортер чилийского издания Rutamotor Габо Баеса (Gabo Baeza) также выразил свои чувства после пробной поездки, заявив, что 3rd Gen HAVAL H6 делает большие успехи в плане интеллектуальных технологий и дизайна и вполне может конкурировать с международными брендами.

«Я слежу за HAVAL с момента его выхода на чилийский рынок в 2015 году. Непрерывное совершенствование продукции дает мне ощущение его колоссальной жизнеспособности. Этот бренд имеет прочные позиции благодаря высокой эффективности своей продукции», — добавил он.

Нынешнее признание HAVAL на международном рынке прибавило уверенности компании GWM в достижении ее стратегических целей на период до 2025 года.

На Онлайн-конференции зарубежных дистрибьюторов в августе текущего года действующий президент GWM Мэн Сянцзюнь (Meng Xiangjun) выразил свои ожидания относительно объемов реализации в будущем. «Мы будем стремиться к тому, чтобы к 2025 году продать за границу более миллиона автомобилей», — заявил он.

Видео - https://mma.prnewswire.com/media/1635796/HAVAL_H6_takes_the_leap_into_the_future.mp4

SOURCE GWM