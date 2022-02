RosVivo Therapeutics, Inc. a signé un accord de transfert de matériel avec Eli Lilly and Company pour un traitement du diabète de première qualité

L'accord de transfert de matériel est un contrat pour la livraison des substances candidates à une entreprise chargée de vérifier l'efficacité des substances médicamenteuses au moyen d'expériences et de partager les résultats de la recherche (expérimentale). Le MTA est considéré comme la première étape vers l'exportation technologique et l'accord de licence.

Après avoir mené d'importantes expériences sur des modèles animaux dans le passé, RosVivo a recueilli des données solides et convaincantes confirmant l'efficacité du RSVI-301 par rapport à l'agoniste du récepteur du GLP-1. L'agoniste du récepteur du GLP-1 est actuellement considéré comme révolutionnaire sur le marché des traitements contre le diabète et l'obésité. Ce MTA permettra à Eli Lilly d'examiner et de confirmer les données de l'expérience animale et de vérifier le potentiel du RSVI-301.

Le pipeline de médicament RSVI-301 de RosVivo est le premier candidat-médicament qui pourrait constituer un traitement de fond contre le diabète en restaurant la fonction des cellules bêta qui sécrètent l'insuline, cause du diabète, tout en diminuant l'insulinorésistance. À l'heure actuelle, il n'existe pas de traitement de fond contre le diabète, parce que les médicaments contre le diabète ne font qu'abaisser temporairement la glycémie. De plus, le RSVI-301 est considéré comme un nouveau candidat-médicament idéal contre le diabète avec moins d'effets secondaires, car il montre d'excellents effets thérapeutiques sur l'obésité, la stéatose hépatique et les troubles gastro-intestinaux digestifs dans les tests sur les animaux.

Un représentant de RosVivo a déclaré : « Le fait qu'il ait passé le CDA avec Eli Lilly, une entreprise internationale de traitement contre le diabète, a permis de démontrer que de nouveaux candidats-médicaments sont possibles, et nous sommes également confiants concernant l'accord de licence. En plus d'Eli Lilly, d'autres sociétés pharmaceutiques internationales ont prêté attention à RosVivo et à ses candidats-médicaments. »

