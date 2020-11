Rota da seda de Xinhua: a 2ª Exposição China-Coreia de comércio e investimento foi aberta em Yancheng, no leste da China

Mais de 300 empresas e quase 500 agentes de compras nacionais e internacionais vieram a Yancheng para participar da exposição.

Esta exposição foi considerada o maior e mais importante evento econômico estrangeiro e de intercâmbio comercial realizado em Jiangsu desde o início do surto de COVID-19 neste ano.

Várias atividades, como diálogo com empreendedores, mesas-redondas, fóruns paralelos e uma série de exposições serão realizadas durante o evento.

Nos últimos anos, Jiangsu tem mantido cooperação e comunicação próximas com a República da Coreia e viu o país tornar-se seu terceiro maior parceiro comercial.

Nos primeiros três trimestres de 2020, Jiangsu testemunhou um total de 140 projetos de investimento da República da Coreia, com o uso real de fundos da Coreia atingindo 970 milhões de dólares americanos, o que corresponde a 4,4% do uso real total de capital estrangeiro da província.

Atuando como a plataforma vital para avançar a cooperação de Jiangsu com a República da Coreia e local de encontro para as empresas financiadas por este país, Yancheng se esforçará para acelerar seu ritmo para o avanço da sua cooperação com a República da Coreia no futuro.

