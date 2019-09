Rota da Seda de Xinhua: oeste de Anhui busca criar uma civilização ecológica

No seminário sobre teoria e prática da civilização ecológica, Yu Aihua, membro do comitê permanente do comitê provincial de Anhui do Partido Comunista da China (PCC) e também diretor do departamento de publicidade do comitê do PCC de Anhui, afirmou que o distrito de Huoshan, como uma das antigas áreas de base revolucionária, tem defendido um modo de vida simples e de baixa emissão de carbono nos últimos anos, o que pressionou o modo de produção a se tornar ecológico.

"A criação de uma civilização ecológica está intimamente relacionada com todos. Todos são protetores, criadores e beneficiários de um meio ambiente ecológico", disse Yu.

Como um distrito-piloto de uma zona nacional de demonstração de formação ecológica e guiado pela convicção de que "águas translucidas e montanhas exuberantes são bens inestimáveis", Huoshan está tentando ser um pioneiro no desenvolvimento ecológico na província de Anhui e na cidade de Lu'an, disse Xiang Yuewen, a principal autoridade de Huoshan, acrescentando que os esforços do distrito fazem as pessoas da antiga área de base revolucionária se sentirem mais felizes do que nunca.

O distrito de Huoshan está localizado no interior da região da Montanha Dabieshan, no oeste da província de Anhui, com montanhas que representam 70 por cento do seu território, enquanto águas, terras agrícolas, estradas e fazendas agrícolas ocupam 10 por cento.

Considerado como um "centro natural de oxigênio da China" e uma excelente fonte de "água boa da China", Huoshan é também o quarto distrito ecológico nacional e o primeiro distrito ecológico nacional da China centro-oeste.

O distrito possui uma área florestal de 150 mil hectares, com um índice de cobertura florestal superior a 76%. O índice anual de excelente e boa qualidade do ar no distrito atingiu mais de 98%.

Veja o link original: https://en.imsilkroad.com/p/308225.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/972921/Huoshan_Anhui.jpg

FONTE Xinhua Silk Road Information Service

Related Links

http://en.imsilkroad.com



SOURCE Xinhua Silk Road Information Service