Rota da Seda Xinhua: a primeira exposição de obras-primas do artesanato começa em Dongyang, no leste da China

Co-organizada pelo governo de Dongyang, a Associação de Artes e Ofícios da China e a Associação Nacional de Móveis da China, entre outros, a exposição deverá receber 108.000 visitantes com convite estendido a 1.000 expositores, cerca de 500 negociantes e compradores, de acordo com um funcionário responsável pelo evento.

Entre os itens em exibição estão trabalhos de entalhe em madeira, entalhe em raízes, tecelagem de bambu, cerâmica, jade, bordados, caligrafia e pintura, móveis de jacarandá e móveis em estilo chinês, que ocupam uma área de exposição de 201.200 metros quadrados.

Na cerimônia de abertura, o índice de móveis de jacarandá Dongyang-China foi divulgado pela primeira vez, fornecendo uma referência para empresas de jacarandá administrarem seus negócios e consumidores que desejam comprar móveis de jacarandá.

Um relatório sobre o desenvolvimento da indústria de escultura em madeira e jacarandá em Dongyang e na China também foi apresentado na cerimônia de abertura. O relatório apontou que Dongyang é a sede de cerca de 1.300 empresas de escultura em madeira e móveis de jacarandá, e o valor total de produção da indústria atingiu 20 bilhões de yuans em 2019. Ostentando um sistema completo de desenvolvimento de cadeia industrial que integra comércio, produção, vendas, serviço pós-venda e outros, Dongyang é um dos centros de escultura em madeira e indústria de móveis de jacarandá na China.

Durante a exposição "mestres da China", a 15ª Exposição de Artes e Artesanato de Escultura em Madeira e Tecelagem de Bambu da China, a 2ª Exposição de Móveis de Jacarandá da China, fóruns e seminários temáticos também foram realizados, promovendo ainda mais o espírito de artesanato e fortalecendo o intercâmbio e a cooperação industrial.

Nos últimos anos, Dongyang obteve resultados notáveis ao introduzir esculturas em madeira e elementos de jacarandá em outros setores, como decoração de casas e móveis para cruzeiros. Exposições relevantes estão em exibição durante o evento.

Na próxima fase, Dongyang se concentrará na construção de uma base de demonstração nacional para o desenvolvimento integrado de artes e ofícios, no fortalecimento da marca internacional do jacarandá de Dongyang e na promoção do desenvolvimento de alta qualidade de esculturas em madeira, tecelagem de bambu e indústrias de jacarandá.

Link original: https://en.imsilkroad.com/p/317290.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1326535/Dongyang.jpg

FONTE Xinhua Silk Road

