Rota da Seda Xinhua: Vendas de veículos da chinesa Hongqi disparam com nova estratégia de marca

O boom de vendas é atribuído principalmente à transformação e atualização da Hongqi, envolvendo branding, inovação de produtos e redes de marketing.

Decidida a se tornar a marca de automóveis de luxo número 1 na China e uma das marcas de renome no mundo, a Hongqi quer vender 100.000 veículos até 2020, 300.000 veículos até 2025 e 500.000 veículos até 2035, de acordo com a Nova Estratégia da Marca Hongqi.

Além disso, tendo como objetivo os mercados de veículos movidos a novas energias e veículos conectados de forma inteligentes, a marca intensificará os esforços de pesquisa e desenvolvimento para lançar 45 modelos e conseguir avanços em 18 novas tecnologias até 2030 para melhorar ainda mais seu portfólio de produtos, que inclui o pacote inteligente e ecológico R. Flag.

Para expandir seu alcance no mercado do país e no exterior, a Hongqi tem cooperado com instituições que possuem ricos recursos de PI, como The Palace Museum e China Central Television, participou pela primeira vez no Consumer Electronics Show (CES) 2019 e sediou festivais internacionais de automóveis desde o início de este ano. A marca também aproveitou as plataformas de mídia social e os principais influenciadores para aumentar as interações com usuários nos círculos de tecnologia digital, literatura, artes, filmes e turismo, ganhando maior reconhecimento.

Em particular, com o lançamento de chapéus, mochilas e roupas elegantes em parceria com a marca esportiva chinesa Li-Ning, a marca de autos que antes só era acessível para funcionários de alto escalão do governo está se conectando mais com os jovens.

Hongqi, que significa "bandeira vermelha", é a marca de sedã icônica da China. A marca foi criada em 1958 e tem sido usada como veículo para desfiles em comemorações nacionais.

Veja o link original: https://en.imsilkroad.com/p/308000.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/967981/Hongqi_debuts_at_Consumer_Electronics_Show_2019.jpg

FONTE Xinhua Silk Road Information Service

Related Links

https://en.imsilkroad.com



SOURCE Xinhua Silk Road Information Service