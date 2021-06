Rotary-Club Wien-Ring : le prix Léonard de Vinci est décerné à Alma Deutscher

VIENNE, 1er juin 2021 /PRNewswire/ -- Le samedi 29 mai 2021, le Rotary Club Vienna-Ring a décerné le prestigieux Premio Leonardo da Vinci à Alma Deutscher, compositrice, mais également pianiste et violoniste virtuose, au Palais Todesco, sis à proximité de l'Opéra national de Vienne.

Alma Deutscher a 16 ans et a déjà composé un opéra, intitulé Cinderella (Cendrillon), un concerto pour piano et un concerto pour violon. Elle vit à Vienne depuis 2018 et a trouvé dans cette ville l'inspiration pour écrire des compositions telles que sa valse originale Siren Sound Waltz (Sons de sirène).

Le prix a été remis à Alma Deutscher par M. Wolfgang Sobotka, président du Parlement autrichien, lui-même musicien et rotarien. Le directeur de l'Opéra national de Vienne, M. Bogdan Roščić, et le ministre autrichien des Affaires étrangères, M. Alexander Schallenberg, l'ont félicitée chaleureusement.

Le prix Léonard de Vinci est décerné par 11 Rotary clubs européens à de jeunes artistes ou scientifiques. La seule condition est que le lauréat ne soit pas âgé de plus de 35 ans.

Le président du comité décernant le prix, Wulf Gordian Hauser, a déclaré : « À l'âge de 16 ans, Alma Deutscher est la plus jeune lauréate du prix, qui compte déjà 46 années d'existence. Nous voulions honorer le talent exceptionnel d'Alma Deutscher et exprimer notre joie pour l'Autriche que la famille d'Alma ait emménagé à Vienne. »

Outre le Vienna-Ring club, les Rotary clubs qui décernent le prix annuel sont ceux de Florence, d'Athènes, de Tours, de Madrid, de Londres, de Dublin, de Bruxelles, d'Amsterdam, de Würzburg et de Copenhague. Dans la plupart des cas, ce sont les plus anciens Rotary clubs de chaque pays. Le prix annuel de 12 000 € est attribué par les onze clubs réunis.

Le président du comité du prix, Wulf Gordian Hauser, a déclaré : « Le prix Léonard de Vinci est un bon exemple de la vision rotarienne consistant à venir en aide à ceux qui en ont besoin, dans le cas présent, en offrant un soutien aux jeunes artistes et scientifiques. Il est particulièrement important qu'il s'agisse d'un projet très européen auquel participent nos amis du Royaume-Uni. »

Pour toute demande de renseignements, veuillez contacter Wulf Gordian Hauser.

Tél. : +43 664 301 81 12

E-mail : [email protected]

SOURCE Rotary-Club Wien-Ring