Route de la soie de Xinhua : Le Zhejiang, dans l'est de la Chine, cible la création d'une province modèle pour la construction de la Chine numérique

La conférence, qui s'est tenue parallèlement à la 9e China Smart City and Intelligent Economy Expo, s'est tenue à Ningbo (Zhejiang) et a attiré de nombreux chercheurs réputés, dont George F. Smoot, prix Nobel de physique, et Pan Yunhe, universitaire de l'Académie chinoise du génie.

Zhejiang, pionnier du développement de l'économie numérique en Chine, a lancé la conférence avec le gouvernement local de Ningbo pour partager les nouveaux concepts, réalisations et tendances de l'économie numérique, exposer les environnements de technologies, de produits et d'applications de l'économie numérique avancée et mettre en commun les facteurs et avantages plus innovants.

Ces dernières années, la province côtière chinoise a fait de l'économie numérique sa priorité absolue et a mis en œuvre un plan quinquennal pour relancer l'économie numérique, développer ses groupements industriels de l'économie numérique et faire progresser la transformation des industries manufacturières.

En 2018, le Zhejiang s'enorgueillissait d'une production totale d'économie numérique de 2,33 billions RMB, une hausse de 19,26 % en glissement annuel qui représente 41,54 % de son produit brut provincial.

Pour la prochaine étape, la province vise à augmenter sa production provinciale totale d'économie numérique à plus de quatre billions RMB d'ici 2022, ce qui représentera plus de 55 % de son produit brut provincial.

