Rove At The Park ouvre les portes d'une incroyable expérience Lifestyle au sein de Dubai Parks and Resorts

Le Rove At The Park propose 579 chambres de taille confortable ainsi que des chambres familiales interconnectées. Les clients de Dubai Parks et Resorts peuvent accéder à plus de 100 manèges et attractions palpitantes au sein de MOTIONGATE™ Dubaï, BOLLYWOOD PARKS™ Dubaï, LEGOLAND® Dubai et LEGOLAND® Water Park ainsi que l'accès gratuit aux zones à thème de Riverland™ Dubai.

Paul Bridger, Corporate Director of Operations, Rove Hotels, a déclaré : « Les clients aiment les Rove Hotels en raison de leur emplacement central, leurs installations, leur confort et leur valeur garantie, qui sont la clé de la popularité de la marque en ville. Nous sommes ravis d'ouvrir le Rove At The Park qui offre une excellente escapade pour les Rovers. »

« Dubaï Parks and Resorts est une destination de loisirs dynamique qui attire les familles, les couples et les amateurs de parcs thématiques. L'ouverture d'un second hôtel fait partie de notre stratégie visant à compter plus de 1 300 clés au sein de la destination d'ici le deuxième semestre 2020 », a commenté Ahmed alrayyes, Chief Retail & Hospitality Officer, DXB Entertainments, la société propriétaire de Dubaï Parks et Resorts.

Le Rove At The Park se trouve à seulement une demi-heure de route de l'aéroport international de Dubaï et de l'aéroport international Al Maktoum. Les clients peuvent accéder facilement à plusieurs centres commerciaux et de divertissement ainsi qu'au site de l'Expo 2020 Dubai.

Toutes les chambres sont conçues pour enchanter les clients avec un écran de télévision interactif de 48 pouces doté d'une plateforme média intelligente ainsi que la connexion Wi-Fi gratuite. Les chambres disposent d'un matelas de designer, de lits coulissants pour les hôtes supplémentaires et d'une salle de bain moderne avec douche effet pluie. L'hôtel propose des services intelligents comme le départ tardif à 14h, une salle de gym ouverte 24h/24, une piscine et un solarium. L'établissement abrite un magasin de proximité ouvert 24h/24, un service de laverie en libre-service et des espaces de stockage pour les bagages. Le Daily est un lieu de détente ouvert toute la journée où les clients peuvent se restaurer ou prendre un petit quelque chose à emporter.

Il y a cinq autres hôtels de la marque à Dubaï, dont le Rove Downtown, le Rove City Centre, le Rove Healthcare City, le Rove Trade Centre et le Rove Dubai Marina.

Contact

Kelly Home

ASDA'A BCW

+9714 4507600

kelly.home@bcw-global.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/923483/Rove_At_The_Park.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/923484/Rove_At_The_Park.jpg

SOURCE Emaar Hospitality Group