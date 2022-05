ROVENSA wird durch die Integration von COSMOCEL zum Weltmarktführer für BioSolutions

- COSMOCEL ist ein führendes Unternehmen im Bereich spezieller Biostimulanzien mit einem hochwertigen Portfolio und einer konsolidierten kommerziellen Präsenz in Nordamerika, Lateinamerika, Europa, dem Nahen Osten und Südafrika.

- Dieser strategische Schritt macht ROVENSA zum weltweit führenden Anbieter von BioSolutions für die nachhaltige Landwirtschaft mit dem breitesten und ausgewogensten Portfolio an hochwertigen Bionährstoff-, Biostimulanz-, Bio-Kontroll-, Bio-Adjuvans-, Bio-Bodenverbesserungs- und Bio-Pflanzenleistungsprodukten, die auf innovativen Technologien basieren.

- COSMOCEL wird weiterhin als unabhängiges Unternehmen unter der Leitung des derzeitigen Managementteams tätig sein und die Fähigkeiten von ROVENSA nutzen, um die Internationalisierung der Plattform und die Entwicklung des Portfolios durch modernste Innovationen zu beschleunigen.

MADRID, 27. Mai 2022 /PRNewswire/ -- ROVENSA, ein weltweit führender Anbieter von landwirtschaftlichen Betriebsmitteln für eine nachhaltige Landwirtschaft, gibt heute bekannt, dass es die Integration von COSMOCEL, einem führenden Anbieter von speziellen Biostimulanzien und High-Tech-Produkten für die Landwirtschaft, vereinbart hat. Der Abschluss der Integration steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Kartellbehörden.

COSMOCEL mit Sitz in Monterrey, Mexiko, ist ein marktführender Entwickler, Hersteller und Vertreiber von speziellen Biostimulanzlösungen mit über 60 Jahren Erfahrung. Das Portfolio von COSMOCEL umfasst mehr als 100 Produkte aus den Bereichen Biostimulanzien, Biocontrol und Adjuvantien.

COSMOCEL hat mehr als 700 Mitarbeiter, 3 hochmoderne Produktionsstätten, 11 Büros und 26 Lager, um seine Kunden in mehr als 50 Ländern in Nordamerika, Lateinamerika, Europa, dem Nahen Osten und Südafrika zu bedienen. Das Unternehmen verfügt über eine starke und seit langem etablierte Marktpräsenz durch Handelsteams und strategische Partnerschaften sowie über ein sehr erfahrenes F&E-Team.

Diese strategische Integration positioniert ROVENSA als weltweit führenden Anbieter von BioSolutions für die nachhaltige Landwirtschaft und steht im Einklang mit der Strategie des Unternehmens, Händlern und Landwirten innovative Lösungen zur Steigerung der Flächenproduktivität und der Ertragskraft zu bieten und gleichzeitig eine nachhaltige und verantwortungsvolle Landwirtschaft zu ermöglichen, um die Umwelt für künftige Generationen zu schützen und zu erhalten.

COSMOCEL ergänzt die geografische Präsenz von ROVENSA, indem es neue geografische Gebiete erschließt und den Zugang zu strategischen Märkten in Nord- und Südamerika verbessert. Darüber hinaus bringt es umfangreiche und vielseitige Produktionskapazitäten in Mexiko, zusätzliche F&E-Kompetenzen und Synergien bei wesentlichen Produkten mit sich. COSMOCEL und ROVENSA teilen eine ähnliche Geschäftskultur und einen ähnlichen Marktansatz, ein entscheidender Eckpfeiler, um kontinuierliches kommerzielles Wachstum und Wertschöpfung in Partnerschaft mit Händlern und Landwirten zu erreichen.

Eric van Innis, der CEO von ROVENSA, erklärte: "Wir freuen uns sehr, COSMOCEL in der Gruppe begrüßen zu dürfen, um unsere globale Präsenz als Referenzanbieter von ausgewogenen Lösungen für die Landwirtschaft zu stärken. Diese strategische Integration unterstreicht unsere Wachstumsambitionen auf dem internationalen BioSolutions-Markt und unser starkes Engagement für eine nachhaltige Landwirtschaft. Die hochwertige und komplementäre Palette an Biostimulanzien und Bio-Performance-Produkten von COSMOCEL, ihre Kultur, ihr Marktansatz, die Qualität und das Engagement ihrer Mitarbeiter und ihres Managements sowie ihre Produktionskapazitäten werden uns eine einzigartige Position verschaffen, um unseren Händlern und Landwirten die besten naturbasierten Lösungen anzubieten und dabei unsere globale Größe und unsere Fähigkeiten zu nutzen. Wir sind entschlossen, einen starken Einfluss auf die nachhaltige Landwirtschaft auszuüben, die sowohl produktiv als auch regenerativ sein sollte, im Einklang mit der Natur, um die Pflanzen widerstandsfähiger gegen den Klimawandel zu machen und letztendlich die Welt zu ernähren und dabei Gerechtigkeit und Gesundheit zu gewährleisten."

Die Geschäftsführung von Cosmocel fügte hinzu: „Wir sind fest davon überzeugt, dass diese Integration für COSMOCEL und alle Mitglieder der Organisation von großem Nutzen sein wird. Seit Beginn unserer Gespräche hat ROVENSA immer ein klares Engagement und die Bereitschaft gezeigt, unsere Kultur und unsere Menschen zu bewahren, was es uns zweifellos ermöglichen wird, gemeinsam mit anderen ROVENSA-Unternehmen den Weg weiterzuverfolgen, um zu einer besseren und nachhaltigeren Landwirtschaft beizutragen."

Rovensa wurde von J.P. Morgan, Uría Menéndez, Dunham Trimmer, PwC, Marsh und ERM beraten. Cosmocel wurde von Seale & Associates, Santamarina + Steta, EY und ERM beraten.

Die finanziellen Bedingungen der Transaktion werden nicht bekannt gegeben.

Informationen zu Rovensa

Rovensa ist ein weltweit führender Anbieter von Bionährstoff-, Biokontroll- und Pflanzenschutzlösungen für eine nachhaltige Landwirtschaft und hilft Landwirten, sichere, gesunde und nahrhafte Lebensmittel für alle zu produzieren. Unsere mehr als 2.000 Mitarbeiter in über 30 Ländern unterstützen unsere Mission, einen Beitrag zur Ernährung des Planeten zu leisten, und bemühen sich jeden Tag darum, den Wandel der Lebensmittelproduktionssysteme durch wissenschaftlich fundierte Innovationen in der Landwirtschaft anzuführen, mit dem Ziel, den Boden, die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu erhalten und zu verbessern.

Mit Verkäufen in über 80 Ländern weltweit bietet Rovensa ein komplementäres Portfolio umweltfreundlicher und innovativer Lösungen für Pflanzengesundheit und -pflege. In unseren weltweit mehr als 30 F&E-Versuchszentren und -Labors und mit über 800 Fachleuten im Außendienst arbeiten wir eng mit Landwirten zusammen, um ihnen zu helfen, mit weniger natürlichen Ressourcen mehr zu produzieren.

Mit der Integration von Cosmocel übersteigt der Umsatz von Rovensa 650 Mio. EUR.

Weitere Informationen finden Sie unter www.rovensa.com .

