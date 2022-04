Royal Bank of Canada kündigt geplante Übernahme von Brewin Dolphin an

RBC Wealth Management (Jersey) Holdings Limited („Bidco"), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der RBC, hat im Vereinigten Königreich eine Regel 2.7-Ankündigung gemäß dem City Code on Takeovers and Mergers veröffentlicht, in der sie ihr empfohlenes Barangebot für das gesamte ausgegebene und auszugebende Aktienkapital von Brewin Dolphin für 515 Pence pro Aktie ankündigt, was einen Eigenkapitalwert von ca. 2,6 Mrd. CAD (1,6 Mrd. GBP) auf vollständig verwässerter Basis impliziert.

Brewin Dolphin ist einer der führenden unabhängigen britischen Anbieter von diskretionärem Vermögensmanagement in Großbritannien und Irland. Zum 31. Dezember 2021 verfügte das Unternehmen über ein Netzwerk von mehr als 30 Büros und ein verwaltetes Vermögen von 59 Mrd. GBP. Brewin Dolphin kann auf eine beeindruckende Erfolgsbilanz in Bezug auf Wachstum und Innovation sowie auf eine langjährige Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung eines erstklassigen Kundenservice und einer soliden Anlageperformance zurückblicken.

Doug Guzman, Gruppenleiter, RBC Wealth Management, RBC Insurance und RBC Investor & Treasury Services, kommentierte die Übernahme wie folgt:

„Das Vereinigte Königreich ist ein wichtiger Wachstumsmarkt für die RBC, und Brewin Dolphin bietet uns eine außergewöhnliche Plattform, um unser Wealth-Management-Geschäft in der Region signifikant zu transformieren, was RBC Wealth Management eine Position als Nr. 3 auf dem Markt in Großbritannien und Irland verschafft. Hinzu kommt die Marktführerschaft in Kanada und eine wachsende Position in den Vereinigten Staaten. Durch die Zusammenführung zweier sich sehr gut ergänzender Geschäftsbereiche werden wir unsere Dienstleistungen noch weiter ausbauen und das kombinierte Geschäft als führenden integrierten Vermögensverwaltungsanbieter für private und institutionelle Kunden aufstellen."

„Die Geschäftsleitung beider Unternehmen ist begeistert von der gemeinsamen Vision von hochwertigem Kundenservice, einer kundenorientierten Kultur und den außergewöhnlichen Wachstumschancen, für die wir gemeinsam sorgen können. Wir wollen weiter in das kombinierte Geschäft investieren und es zu noch größeren Erfolgen führen. Wir gehen davon aus, dass unsere gemeinsamen Kunden, Mitarbeiter und Stakeholder von dieser Übernahme profitieren werden."

David Thomas, CEO von RBC Capital Markets Europe und Leiter für Wealth Management, fügte hinzu:

„Es ist eine transformative Akquisition für RBC Wealth Management, die die Position der RBC als Marktführer auf mehreren Geschäftsplattformen im Vereinigten Königreich, auf den Kanalinseln und in Europa festigt. Wir freuen uns darauf, die Mitarbeiter und Kunden von Brewin Dolphin begrüßen zu dürfen und gemeinsam die globale Reichweite der RBC und ihre bedeutenden Fähigkeiten zu nutzen, um neue Möglichkeiten für das Wachstum des kombinierten Unternehmens zu schaffen."

Robin Beer, Chief Executive Officer von Brewin Dolphin, erklärte:

„Der Vorstand von Brewin Dolphin freut sich, die Annahme des Angebots der RBC im Interesse unserer Aktionäre, unserer Kunden, unserer Mitarbeiter und unserer Geschäftspartner zu empfehlen. Aufbauend auf dem bisher erzielten starken organischen Wachstum werden die zusammengeführten Unternehmen eine attraktive Plattform für zukünftiges Wachstum schaffen. Als Teil der RBC wären wir in der Lage, unseren Kunden eine breitere Palette von Produkten und Dienstleistungen anzubieten und unsere Vertriebskanäle durch die Nutzung der weltweiten Präsenz der RBC zu erweitern. Unsere sich ergänzenden Werte betonen die Bedeutung langjähriger Kundenbeziehungen und einer integrativen Kultur, die die Mitarbeiter und lokale Gemeinschaften unterstützt. Unser Fokus wird auf der Aufrechterhaltung der Kontinuität liegen, so dass wir auf dem aufbauen, was wir bereits erreicht haben. Ich freue mich darauf, dass wir gemeinsam unsere Marktposition als führender beratungsorientierter, digital fähiger Vermögensverwalter ausbauen."

Die Übernahme wird voraussichtlich zu einer Verringerung der harten Kernkapitalquote1 („CET1") der RBC um rund 40 Basispunkte zum Stichtag2 führen. Die RBC geht davon aus, dass die Übernahme zu einer bereinigten EPS-Steigerung für die RBC von rund 1 % im ersten Jahr nach dem Datum des Inkrafttretens führen wird, ohne den Vorteil zukünftiger Umsatzsynergien.3 Mittelfristig geht die RBC davon aus, dass das kombinierte Vermögensverwaltungsgeschäft in Großbritannien, Irland und auf den Kanalinseln eine jährliche Wachstumsrate von etwa 9 % und einen bereinigten Gewinn vor Steuern von etwa 0,5 Milliarden CAD erzielen kann, einschließlich der Vorteile von Kosten- und Ertragssynergien.4 Die Akquisition wird voraussichtlich einen zweistelligen IRR5 ohne Berücksichtigung künftiger Synergien beim Umsatz generieren.

Die Übernahme steht unter dem Vorbehalt einer Reihe üblicher Bedingungen, die in der Veröffentlichung von Regel 2.7 festgelegt sind. Dazu gehören behördliche Genehmigungen und der Zustimmung der Aktionäre von Brewin Dolphin. Wir rechnen mit dem Abschluss dieser Transaktion bis zum Ende des 3. Quartals 2022.

Die vollständigen Einzelheiten der Übernahme finden Sie in der Regel 2.7-Ankündigung unter: https://www.rbc.com/investor-relations/offer-for-brewin-dolphin.html.

Informationen zur RBC

Die Royal Bank of Canada ist ein weltweit tätiges Finanzinstitut mit einem zweckorientierten, prinzipiengeleiteten Ansatz zur Erbringung von Spitzenleistungen. Unser Erfolg beruht auf den mehr als 88.000 Mitarbeitern, die mit ihrer Vorstellungskraft und ihrem Wissen unsere Vision, unsere Werte und unsere Strategie zum Leben erwecken, damit wir unseren Kunden zum Erfolg verhelfen und das Gemeinwesen voranbringen können. Als Kanadas größte Bank und eine der größten der Welt, gemessen an der Marktkapitalisierung, verfügen wir über ein diversifiziertes Geschäftsmodell mit einem Schwerpunkt auf Innovation und der Bereitstellung außergewöhnlicher Erfahrungen für unsere 17 Millionen Kunden in Kanada, den USA und in 27 weiteren Ländern. Erfahren Sie mehr unter rbc.com.

Wir sind stolz darauf, ein breites Spektrum an Initiativen in der Gemeinde durch Spenden, Investitionen in die Gemeinschaft und ehrenamtliche Aktivitäten unserer Mitarbeiter zu unterstützen. Mehr dazu finden Sie auf rbc.com/community-social-impact.

Informationen zu RBC Wealth Management

RBC Wealth Management bietet wohlhabenden, vermögenden und sehr vermögenden Kunden weltweit eine umfassende Palette von Bank-, Investment-, Treuhand- und anderen Vermögensverwaltungslösungen. Betreut werden sie von unseren wichtigsten Betriebszentren in Kanada, den Vereinigten Staaten, den Britischen Inseln und Asien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen über sein RBC Global Asset Management-Geschäft (zu dem BlueBay Asset Management gehört) auch Vermögensverwaltungsprodukte und -dienstleistungen direkt und über RBC und Drittvertriebe für institutionelle und private Kunden an. RBC Wealth Management verfügt über 1,3 Billionen CAD an Bestandsvolumina, eine Billion CAD an verwalteten Vermögenswerten und beschäftigt über 5.500 Kundenberater weltweit. Weitere Informationen finden Sie auf www.rbcwealthmanagement.com.

_____________________________ 1 Die harte Kernkapitalquote wird anhand der OSFI-Leitlinie für Eigenkapitalanforderungen (Capital Adequacy Requirements, CAR) berechnet. 2 Basierend auf den geschätzten Bilanzen der RBC und von Brewin Dolphin zum Stichtag, einschließlich transaktionsbezogener Auswirkungen. 3 Dabei handelt es sich um eine nicht-GAAP-konforme Maßnahme. Der bereinigte Gewinn pro Aktie schließt Auswirkungen von immateriellen Abschreibungen, verwässernde Auswirkungen von austauschbaren Aktien und bestimmte Abschluss-, Transaktions-, Integrationskosten aus. 4 Dabei handelt es sich um eine nicht-GAAP-konforme Maßnahme. Der bereinigte PBT ist der gesetzliche Gewinn vor Steuern, der um folgende Posten bereinigt wird: Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte einschließlich Kundenbeziehungen und Marke; leistungsorientierte Altersversorgung nach Dienstzeitaufwand; Anschaffungskosten; Prämien für Anreize; belastende Verträge und sonstige Gewinne und Verluste. 5 „Interner Zinsfuß".

Informationen zu Brewin Dolphin

Brewin Dolphin ist ein britischer FTSE 250-Anbieter von diskretionärem Vermögensmanagement. Mit einem Gesamtkapital von 59,0* Mrd. GBP bieten wir preisgekrönte, personalisierte Vermögensverwaltungsdienstleistungen an, die den unterschiedlichen Bedürfnissen unserer Kunden wie Einzelpersonen, Wohltätigkeitsorganisationen und Unternehmen gerecht werden.

Unser Leistungsspektrum reicht von maßgeschneidertem, diskretionärem Anlagemanagement über Altersvorsorge bis hin zu steuereffizienten Anlagen. Unser Fokus auf diskretionäre Anlageverwaltung hat zu einem erheblichen Wachstum der Kundenfonds geführt. Wir verwalten aktuell 52,0* Mrd. GBP auf diskretionärer Basis.

Unser Intermediärgeschäft verwaltet Vermögenswerte in Höhe von 19,0* Mrd. GBP für über 1.700 Beratungsunternehmen, entweder auf diskretionärer Basis oder über unseren Managed-Portfolio-Service, die MI Brewin Dolphin Voyager-Fondspalette und Sustainable MPS.

Im Einklang mit dem Schwerpunkt, den wir auf persönliche Beziehungen legen, haben wir ein Netzwerk von über 30 Niederlassungen im Vereinigten Königreich und in der Republik Irland aufgebaut, die mit qualifizierten Anlageverwaltern und Finanzplanern besetzt sind. Wir verpflichten uns zu den anspruchsvollsten Standards der Kundenbetreuung. Langfristiges Denken und ein absoluter Fokus auf die Bedürfnisse unserer Kunden stehen bei uns im Mittelpunkt.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.brewin.co.uk

*Stand 31. Dezember 2021.

Brewin Dolphin ist vom FCA (Financial Services Register, Referenznr. 124444) autorisiert und reguliert.

Leistungskennzahlen und Nicht-GAAP-Kennzahlen

Zur Bewertung unserer Leistung setzen wir eine Vielzahl von Finanzkennzahlen ein. Zusätzlich zu den vorgeschriebenen Kennzahlen der allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätze (GAAP) verwenden wir bestimmte Kennzahlen und Nicht-GAAP-Kennzahlen, von denen wir glauben, dass sie den Anlegern nützliche Informationen über unsere Finanzlage und das Ergebnis unserer Geschäftstätigkeit bieten. Der Gewinn pro Aktie ohne die Auswirkungen der Abschreibung immaterieller Vermögenswerte, die Verwässerungswirkung von Umtauschaktien und bestimmte Abschluss-, Transaktions- und Integrationskosten verbessert die Vergleichbarkeit, da einige Institute solche Strukturen nicht verwenden.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Leistungskennzahlen und Nicht-GAAP-Kennzahlen keine standardisierte, von GAAP vorgeschriebene Bedeutung haben und daher wahrscheinlich nicht mit ähnlichen, von anderen Finanzinstituten offengelegten Kennzahlen vergleichbar sind.

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne bestimmter Wertpapiergesetze, einschließlich der „Safe Harbour"-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und aller geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, in Bezug auf die finanzielle Leistung, Überzeugungen, Pläne, Erwartungen und Schätzungen der RBC und von Brewin Dolphin. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung können unter anderem Aussagen in Bezug auf Pläne für den kombinierten Betrieb von RBC und Brewin Dolphin, die finanziellen, betrieblichen und Kapitalauswirkungen der vorgeschlagenen Transaktion, unsere Strategien oder zukünftigen Maßnahmen sowie unsere Ziele und Verpflichtungen enthalten. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen dienen dazu, Aktionäre und Analysten beim Verständnis der geplanten Transaktion zu unterstützen und sind möglicherweise nicht für andere Zwecke geeignet. Zukunftsgerichtete Aussagen werden typischerweise durch Wörter wie „glauben", „erwarten", „vorhersehen", „prognostizieren", „vorsehen", „beabsichtigen", „schätzen", „vorhaben", „planen" und „davon ausgehen" und ähnlichen Ausdrücken mit Verben in der Zukunft oder im Konditional wie „werden", „können", „sollten", „könnten" oder „würden" ausgedrückt.

Zukunftsgerichtete Aussagen erfordern naturgemäß Annahmen und unterliegen inhärenten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass sich unsere Vorhersagen, Prognosen, Hochrechnungen, Erwartungen oder Schlussfolgerungen nicht als zutreffend erweisen, dass unsere Annahmen möglicherweise nicht korrekt sind und dass unsere tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von solchen Vorhersagen, Prognosen, Vorausberechnungen, Erwartungen oder Schlussfolgerungen abweichen können.

Wir weisen die Leser darauf hin, sich in unangemessenem Umfang auf diese Aussagen zu verlassen, da eine Reihe von Risikofaktoren dazu führen könnten, dass sich unsere tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen unterscheiden. Zu diesen Faktoren – von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen und deren Auswirkungen schwer vorhersehbar sein können – gehören unter anderem: die Möglichkeit, dass die geplante Transaktion nicht wie erwartet oder überhaupt nicht abgeschlossen wird, weil ein Ereignis, eine Änderung oder andere Umstände eintreten, die das Recht einer oder beider Parteien begründen könnten, die geplante Transaktion zu beenden, unter anderem aufgrund regulatorischer Anforderungen, Aktionärs- oder andere Zustimmungen und/oder anderer Bedingungen für den Abschluss, die nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht oder unter ungünstigen Bedingungen oder Anforderungen erhalten oder erfüllt werden; die Möglichkeit, dass die erwarteten Vorteile aus der vorgeschlagenen Transaktion, wie z. B. die Steigerung des bereinigten Gewinns pro Aktie (EPS), die Schaffung von Synergiemöglichkeiten und das Wachstum unserer Geschäfte in Großbritannien aufgrund von Änderungen der allgemeinen Wirtschafts- und Marktbedingungen, der Zins- und Wechselkurse, der Geldpolitik, der Gesetze und Vorschriften (einschließlich Änderungen der Kapitalanforderungen) und ihrer Durchsetzung nicht im erwarteten Zeitrahmen oder überhaupt nicht realisiert werden, und das Ausmaß des Wettbewerbs in den geografischen und Geschäftsbereichen, in denen die RBC und Brewin Dolphin derzeit tätig sind; das Risiko, dass Bekanntmachungen im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Kombination negative Auswirkungen auf den Marktpreis der Stammaktien einer oder beider an der Transaktion beteiligten Parteien haben könnten; die Möglichkeit, dass sich das Geschäft der RBC und von Brewin Dolphin nicht wie erwartet oder im Einklang mit der bisherigen Leistung entwickelt; die Fähigkeit, Brewin Dolphin schnell und effektiv zu integrieren, die Fähigkeit der RBC, ihre Kapitalziele zu erreichen, die Fähigkeit der RBC, mehr Produkte an Kunden verkaufen; Reputationsrisiken und die Reaktion der Kunden und Mitarbeiter von Brewin Dolphin auf die Transaktion; die Möglichkeit, dass die Transaktion möglicherweise teurer ist als erwartet, auch aufgrund unerwarteter Faktoren oder Ereignisse; das Abweichen der Verwaltungszeit in Bezug auf transaktionsbezogene Fragen; eine verstärkte Exposition gegenüber Wechselkursschwankungen; wesentliche nachteilige Veränderungen der wirtschaftlichen und industriellen Bedingungen; allgemeine Wettbewerbs-, wirtschaftliche, politische und Marktbedingungen, sowie die anderen Faktoren, die in den Abschnitten „Risiken" und „Auswirkungen der COVID-19-Pandemie" im Jahresbericht 2021 der RBC und im Abschnitt „Risikomanagement" des Berichts an die Aktionäre der RBC für das erste Quartal 2022 erörtert werden, sowie die Faktoren, die im Jahresbericht und Jahresabschluss 2021 von Brewin Dolphin erörtert werden, die alle bestimmte Schlüsselfaktoren und Risiken umreißen, die unsere zukünftigen Ergebnisse beeinflussen unsere Fähigkeit beeinträchtigen können, Risiken, die sich aus allen vorgenannten Faktoren ergeben, vorherzusehen und effektiv zu steuern.

Wir weisen darauf hin, dass die vorstehende Liste der Risikofaktoren nicht erschöpfend ist und auch andere Faktoren unsere Ergebnisse negativ beeinflussen könnten. Wenn sich Anleger und andere auf unsere zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, um Entscheidungen in Bezug auf uns zu treffen, sollten die obenstehenden Faktoren und andere Ungewissheiten und potenzielle Ereignisse sorgfältig berücksichtigt werden. Wesentliche wirtschaftliche Annahmen, die den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, sind im Abschnitt Wirtschafts-, Markt- und regulatorischer Rückblick und Ausblick sowie für jedes Geschäftssegment unter den Überschriften Strategische Prioritäten und Ausblick („Strategic priorities and Outlook") im Jahresbericht 2021 der RBC aufgeführt, wie aktualisiert durch den Abschnitt Wirtschafts-, Markt- und Regulierungsüberblick und -ausblick des RBC-Berichts für das erste Quartal 2022 an die Anteilseigner.

Alle in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen repräsentieren lediglich die Ansichten der RBC und von Brewin Dolphin zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, verpflichten sich weder die RBC noch Brewin Dolphin, die zukunftsgerichteten Aussagen, seien sie schriftlich oder mündlich, von Zeit zu Zeit von uns oder in unserem Namen zu aktualisieren.

