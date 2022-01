Royal Canadian Mint conmemora la historia negra hoy y todos los días

OTTAWA, ON, 31 de enero de 2022 /PRNewswire/ -- El Ferrocarril Subterráneo, la famosa red de casas seguras y rutas secretas que ayudaron a las personas esclavizadas de ascendencia africana a escapar a la libertad en Canadá, es el tema del último número de Royal Canadian Mint en su serie de monedas en curso Conmemorando la Historia Negra. Lanzada junto con el inicio del Mes de la Historia Negra, esta moneda de colección de plata diseñada por el artista de Toronto Kwame Delfish, retrata en una perspectiva única el lado humano de la peligrosa migración hacia el norte, que alcanzó su punto máximo en las décadas de 1850 y 1860. Este nuevo y conmovedor coleccionable estará disponible a partir del 1 de febrero de 2022.

"Los empleados de Royal Canadian Mint se enorgullecen de sumar una vez más a la celebración nacional del Mes de la Historia Negra con una hermosa moneda de plata que da vida a la importante historia del Ferrocarril Subterráneo", explicó Marie Lemay, directora general y consejera delegada de Royal Canadian Mint. "Al recordar a quienes emprendieron el largo y arriesgado viaje para escapar de la esclavitud en el siglo XIX, así como a sus valientes e incansables guías, nos recordamos a nosotros mismos que la libertad es uno de nuestros valores más perdurables".

El diseño del reverso de esta moneda de plata pura al 99,99 % es un tributo innovador a quienes viajaron por el Ferrocarril Subterráneo. Los hombres, mujeres y niños que siguen la constelación de la Osa Mayor para guiar su camino hacia el norte hacia la libertad, se ilustran a lo largo del borde de la moneda con el objetivo de poder crear la sensación de movimiento circular que representa su largo y continuo viaje. El anverso presenta la efigie de Su Majestad la Reina Isabel II de Susanna Blunt, en contraste con un patrón repetitivo de hojas de arce.

"Esta moneda sirva para poder honrar y rendir homenaje a los esclavos ancestrales que escaparon al norte en busca de libertad", comentó el artista Kwame Delfish. "Muchos no pudieron completar el viaje y se enfrentaron a las mismas (si no más) dificultades que las que dejaron atrás. Los que lo hicieron construyeron sus legados y dieron forma al mosaico que es Canadá hoy. Mi esperanza es que su fuerza y coraje está ilustrado en esta moneda, y que he cantado su evangelio".

Limitada a una acuñación de 5.500, la moneda de plata fina de 20 dólares de 2022 que sirve como conmemoración de la historia negra – el ferrocarril subterráneo se vende a un precio al por menor de 99,95 dólares. Este nuevo coleccionable se puede pedir a partir de hoy comunicándose con Mint al 1-800-267–1871 en Canadá, 1-800-268–6468 en Estados Unidos o en www.mint.ca.

Imágenes de esta moneda disponibles aquí.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1736560/Royal_Canadian_Mint_Royal_Canadian_Mint_commemorates_Black_Histo.jpg

