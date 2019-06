Royal Canadian Mint erinnert in Juniausgabe ihres Münzkatalogs an Veteranen der Normandieschlacht

OTTAWA, 4. Juni 2019 /PRNewswire/ -- Die Royal Canadian Mint erzählt mit ihren Münzen Geschichten, die Kanada mit Stolz erfüllen. Mit zwei neuen Münzen würdigt sie die Soldaten, die in der Normandieschlacht gekämpft haben. Nach dem erfolgreichen D-Day war dies der Beginn der Befreiung Westeuropas durch die Alliierten. Diese historischen Erinnerungsmünzen werden neben vielen anderen fein gearbeiteten Sammlerstücken ab heute verkauft.

Kurz nach Mitternacht am 6. Juni 1944 landeten Fallschirmjäger des 1. Kanadischen Fallschirmjägerbataillons hinter den feindlichen Linien, um die Invasion am D-Day zu unterstützen. Ihr Auftrag lautete: Brücken zerstören, wichtige Ziele neutralisieren und die Flanken der Landungszonen für die Boote sichern. Eine innovative Perspektive der „Maroon Berets" (die ersten kanadischen Soldaten, die französischen Boden betraten) hat die Künstlerin Pandora Young eingefangen. Diese mutigen Fallschirmjäger sind im Schutz der Nacht abgesprungen und haben den Angriff gestartet, der den Verlauf des Zweiten Weltkriegs ein für alle Mal geändert hat.

Dieser Geschichte ist die 2019 $125 Fine Silver Coin 75th Anniversary of the Normandy Campaign: Operation Tonga gewidmet, eine 0,5-Kilo-Münze aus reinem Silber. Auf der Rückseite ist aus der Vogelperspektive ein Fallschirmjäger zu sehen, der über dem französischen Land abspringt. Das mit dem Flugzeug verbundene Seil öffnet jeden Moment seinen Fallschirm, während seine Kameraden bereits mit geöffneten Fallschirmen gen Boden schweben. Die Rückseite zeigt ein Bildnis von Seiner Majestät König Georg VI, wie es 1944 auf allen kanadischen Münzen geprägt war.

Das Kampfgeschehen auf Juno Beach ist auf der 2019 $20 Fine Silver Coin Second World War Battlefront Series - The Normandy Campaign dramatisch festgehalten. Die vom Künstler Brad Anderson gestaltete Münze zeigt einen Grenadier, der im Sand kniet, während sich von hinten Soldaten in einem Landungsboot und einem Sherman-Panzer nähern. Die Münze würdigt die kanadischen Panzerdivisionen. Über der Szene illustrieren Schallwellen den „Klang" von „V" für „Victory" im Morsealphabet – ein Signal, das am D-Day überall im Radio verbreitet wurde. Auf der Münzvorderseite ist ebenfalls Seine Majestät König Georg VI abgebildet.

Die folgenden Münzen stehen in diesem Monat zum Verkauf:

Die 2019 $20 Fine Silver Coin - 100th Anniversary of the First Non-Stop Transatlantic Flight, eine neue Farbmünze im Briefmarkenformat, die an den historischen Flug eines modifizierten Vickers-Bombers von St. Johns (Neufundland) nach Galway (Irland) erinnert;

Fine Silver Coin - 100th Anniversary of the First Non-Stop Transatlantic Flight, eine neue Farbmünze im Briefmarkenformat, die an den historischen Flug eines modifizierten Vickers-Bombers von (Neufundland) nach Galway (Irland) erinnert; Die 2019 $200 Pure Gold Coin - HMS New Brunswick 1843, eine Münze in Gedenken an den New Brunswick-Penny dieses Jahres, der von der stillgelegten Soho Mint in Birmingham (VK) gestaltet und produziert wurde;

Pure Gold Coin - HMS New Brunswick 1843, eine Münze in Gedenken an den New Brunswick-Penny dieses Jahres, der von der stillgelegten Soho Mint in Birmingham (VK) gestaltet und produziert wurde; Die 2019 $30 Fine Silver Coin - Peter McKinnon Photo Series: Mount Rundle, die ein unverwechselbares Wahrzeichen der kanadischen Rockies auf einer 2-oz.-Münze aus reinem Silber darstellt;

Fine Silver Coin - Peter McKinnon Photo Series: Mount Rundle, die ein unverwechselbares Wahrzeichen der kanadischen Rockies auf einer 2-oz.-Münze aus reinem Silber darstellt; Die 2019 $20 Fine Silver Coin - The Beloved Maple Leaf, eine von dem Künstler David Caesar gestaltete und wunderschön gearbeitete 1-oz.-Münze aus reinem Silber;

Fine Silver Coin - The Beloved Maple Leaf, eine von dem Künstler gestaltete und wunderschön gearbeitete 1-oz.-Münze aus reinem Silber; Die 2019 25-Cent Pure Gold Coin - Bouquet of Maple Leaves , die neueste 11 mm breite 0,5-g-Münze aus reinem Gold, entworfen von Vanessa Miller ;

Pure Gold Coin - Bouquet of , die neueste 11 mm breite 0,5-g-Münze aus reinem Gold, entworfen von ; Die 2019 $50 Fine Silver Coin - Rose of the Winds der Künstlerin Pandora Young erinnert an die klassische Kartografie und zeigt eine vergoldete Kompassrose, umrandet von bekannter Ikonografie;

Fine Silver Coin - Rose of the Winds der Künstlerin erinnert an die klassische Kartografie und zeigt eine vergoldete Kompassrose, umrandet von bekannter Ikonografie; Die 2019 $20 Fine Silver Coin - Sky Wonders - Fire Rainbow ist das erste Exemplar einer neuen „Wetter"-Serie des Designers Tony Bianco mit natürlich auftretenden optischen Illusionen, die am kanadischen Himmel erscheinen;

Fine Silver Coin - - Fire Rainbow ist das erste Exemplar einer neuen „Wetter"-Serie des Designers Tony Bianco mit natürlich auftretenden optischen Illusionen, die am kanadischen Himmel erscheinen; Die 2019 $30 Fine Silver Coin – Birds in the Backyard zeigt vier verschiedene Vogelarten in einem farbenfrohen Design des Künstlers Neil Hamelin ;

Fine Silver Coin – Birds in the Backyard zeigt vier verschiedene Vogelarten in einem farbenfrohen Design des Künstlers ; Mit der 2019 $20 Fine Silver Coin - Norse Gods – Odin feiert die Künstlerin Alexandra Lefort die Mythologie, die Kanadiern skandinavischer Abstammung gut bekannt ist;

Fine Silver Coin - Norse Gods – Odin feiert die Künstlerin die Mythologie, die Kanadiern skandinavischer Abstammung gut bekannt ist; Die 2019 $20 Fine Silver Coin - The Sleeping Beauty ist eine rechteckige Münze des Künstlers Tony Bianco , die eine in Rosa und Gold akzentuierte Ballerina zeigt, die anmutig in einem der weltbekanntesten Balletts tanzt;

Fine Silver Coin - The Sleeping Beauty ist eine rechteckige Münze des Künstlers , die eine in und Gold akzentuierte Ballerina zeigt, die anmutig in einem der weltbekanntesten Balletts tanzt; Die 2019 $100 Fine Silver Coin - Into the Light – Lion ist eine vergoldete 10-oz.-Silbermünze, die eines der Meisterwerke des Wildlife-Künstlers Robert Bateman mit einem Motiv der afrikanischen Savanne zeigt;

Fine Silver Coin - Into the Light – Lion ist eine vergoldete 10-oz.-Silbermünze, die eines der Meisterwerke des Wildlife-Künstlers mit einem Motiv der afrikanischen Savanne zeigt; Die 2019 $5 Fine Silver Coin - This is Canada! wurde von Tony Bianco entworfen und ist eine im Dunkeln leuchtende, farbige Silbermünze;

Fine Silver Coin - This is Canada! wurde von entworfen und ist eine im Dunkeln leuchtende, farbige Silbermünze; Die 2019 $3 Fine Silver Coin – Celebrating Canadian Fun and Festivities – Coastal Drive wurde von Steve Hepburn gestaltet; und

Fine Silver Coin – Celebrating Canadian Fun and Festivities – Coastal Drive wurde von gestaltet; und Die 2019 $5 Fine Silver Coin – Zodiac Series: Cancer, entworfen von Jori Van Der Linde .

Für Prägungen, Preise und detaillierte Hintergrundinformationen zu jedem Produkt besuchen Sie die Seite ‚Shop' auf www.mint.ca. Bilder der Münzen finden Sie hier.

Alle diese Produkte können direkt bei der Mint unter 1-800-267-1871 in Kanada, 1-800-268-6468 in den USA oder auf der Website der Mint bestellt werden. Die Münzen sind auch in den Boutiquen der Royal Canadian Mint in Ottawa und Winnipeg sowie über unser weltweites Netz von Händlern und Distributoren, einschließlich der teilnehmenden kanadischen Postfilialen erhältlich.

Informationen zur Royal Canadian Mint

Die Royal Canadian Mint ist eine sogenannte Crown Corporation, die für die Prägung und den Vertrieb der kanadischen Umlaufmünzen verantwortlich ist. Die Mint ist als eines der größten und vielseitigsten Münzämter der Welt anerkannt. Sie bietet eine breite Palette von spezialisierten, hochwertigen Münzprodukten und damit verbundene Dienstleistungen auf internationaler Ebene an. Weitere Informationen über die Mint, ihre Produkte und Dienstleistungen finden Sie unter www.mint.ca.

