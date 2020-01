Royal Canadian Mint gedenkt mit 2020 Proof Silver Dollar an Tag der Befreiung von 75 Jahren

OTTAWA, 8. Januar 2020 /CNW/ - Fünfundsiebzig Jahre, nachdem kanadische Soldaten und ihre Verbündeten in den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs Westeuropa befreiten, erinnert die Royal Canadian Mint mit ihrem jährlich erscheinenden Proof Silver Dollar an sie. Diese außergewöhnliche Sammlermünze wurde von der bekannten Münzdesignerin Pandora Young entworfen, die den Jubel der Zivilbevölkerung beim Eintreffen der siegreichen Truppen lebhaft in Szene gesetzt hat. Zu Ehren jeder Teilstreitkraft treten die glanzpolierten Silhouetten eines Matrosen, Soldaten und Fliegers einer dankbaren Menge gegenüber. Ein großes „V" für „Victory" (Sieg) in der Mitte der Münze und die Jahreszahlen 1945-2020 runden das gelungene Design ab. Die gleiche Szene ist auf dem 2020 Fine Silver Proof Set mit teilvergoldetem „V" und Rand des Proof Silver Dollar verewigt. Diese Sondermünze steht neben Versionen der kanadischen Umlaufmünzen für 2020 aus 99,99 % reinem Silber. Diese Erinnerungsmünzen und viele andere in der ersten Produktpräsentation 2020 sind ab heute erhältlich.