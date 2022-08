ROYAL CANADIAN MINT HOMENAGEIA O LENDÁRIO PIANISTA CANADENSE E GIGANTE DO JAZZ OSCAR PETERSON EM NOVA MOEDA DE CIRCULAÇÃO DE $1

TORONTO, 12 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A Royal Canadian Mint está homenageando um dos maiores músicos que o mundo já viu ao emitir uma nova moeda comemorativa de circulação de $1, que celebra a vida e o legado artístico do canadense Oscar Peterson. Chamado de "o homem com quatro mãos" pelo grande jazzista e admirador Louis Armstrong, Oscar Peterson chegou ao topo do mundo da música por meio de mais de seis décadas de apresentações eletrizantes de piano e composições inesquecíveis como Hymn to Freedom, Blues Etude e The Canadiana Suite. A moeda foi apresentada hoje diante da família e de amigos reunidos no Roy Thompson Hall de Toronto, um palco conhecido pelo Sr. Peterson. A moeda começará a circular em 15 de agosto, para coincidir com o aniversário dele.

Da esquerda para a direita: Phyllis Clark, presidente do conselho de administração da Royal Canadian Mint (RCM), Marie Lemay, presidente e CEO da RCM, a honorável Chrystia Freeland, vice-primeira ministra e a ministra das finanças, Kelly Peterson; Céline Peterson e Norman Peterson apresentam uma moeda circulante comemorativa de $1 em homenagem a Oscar Peterson no Roy Thomson Hall em Toronto, Ontário (11 de agosto de 2022). (CNW Group/Royal Canadian Mint)

"A Mint é apaixonada por celebrar em suas moedas histórias de canadenses excepcionais e estou muito satisfeita que Oscar Peterson, o primeiro músico canadense a aparecer em uma moeda de circulação, esteja sendo comemorado como um dos artistas de jazz mais respeitados e influentes do mundo de todos os tempos," disse Marie Lemay, presidente e CEO da Royal Canadian Mint. "Mr. "A música de Peterson e as apresentações lendárias trouxeram alegria a milhões de amantes da música no Canadá e em todo o mundo e temos orgulho de homenageá-lo, por meio desta moeda, por suas contribuições excepcionais para a música e a cultura canadenses."

A moeda de circulação comemorativa de Oscar Peterson foi desenhada pelo artista Valentine de Landro, um artista de sucesso de quadrinhos, ilustrador e designer de Ajax, Ontário. Seu design apresenta Oscar Peterson ao piano, com as mãos em pleno movimento, das quais surge uma escala musical flutuante mostrando dois compassos finais de seu famoso Hymn to Freedom. Mr. O nome de Peterson completa o design.

"Ao longo da carreira, Oscar recebeu muitos prêmios e honras, cada um dos quais significou muito para ele. Durante os quase quinze anos desde a sua morte, houve mais. Todos eles maravilhosos. Todos eles são fonte de orgulho. A adição desta moeda comemorativa de circulação com a sua imagem é algo que nem ele nem eu poderíamos imaginar", disse Kelly Peterson. "Sabendo que os canadenses agora e nas próximas gerações segurarão esta moeda e lembrarão de Oscar Peterson ou se inspirarão a saber sobre ele pela primeira vez evoca emoções desafiadoras de descrever. Estou profundamente honrada. Oscar era um grande pianista e compositor. Ele era um defensor incondicional dos direitos humanos. Acima de tudo, ele sempre teve orgulho de ser canadense. Como sua música é atemporal, ele agora também fará parte da consciência canadense para sempre."

Crescendo em Little Burgundy, bairro que era o centro da comunidade negra de Montreal, Oscar Peterson aprendeu com seu pai e sua irmã mais velha, Daisy, o valor de uma educação musical desde muito cedo. Criado com os clássicos, ele rapidamente dominou o piano e aperfeiçoou sua arte por meio da música popular para se tornar um dos músicos de jazz mais aclamados de todos os tempos. Ao longo de uma carreira de mais de 60 anos, ele fez mais de 400 gravações e seu famoso Trio Oscar Peterson se apresentou no mundo todo. Ele ganhou oito prêmios Grammy e foi incluído no Music Hall of Fame do Canadá em 1978. Indicado pela primeira vez ao Juno Awards em 1977, ele ganhou o prêmio de Melhor Álbum de Jazz com o The Oscar Peterson Four, em 1987. Peterson também foi nomeado Companion of the Order of Canada pelo falecido Ramon Hnatyshyn, governador geral do Canadá.

Em 1962, ele compôs o Hymn to Freedom, que se tornou um hino do movimento dos direitos civis dos anos 60, cuja influência musical e social continua a ressoar hoje. Sua Canadian Suite foi um tributo épico e emocionante ao país que ele amava e sempre considerou como seu lar.

O impacto da obra e da história da vida de Oscar Peterson transcende gerações: inspirando inúmeros artistas que se tornaram ícones da música e ainda atraindo novas gerações para sua música e sua arte. Várias escolas de música e bolsas foram fundadas em sua homenagem. O Sr. Peterson morreu em 2007, aos 82 anos.

"Quando eu era criança viajando pelo mundo com meu pai, me lembro de ter curiosidade sobre as imagens na moeda de cada país. Foi uma oportunidade para aprender sobre a história dos locais que estava visitando. Uma coisa que sempre foi importante para mim é que, como canadenses, dedicamos tempo para explorar nossa história - todos os aspectos dela," disse Céline Peterson. "Sabendo que canadenses em casa e quem vier do exterior terão a oportunidade de aprender sobre uma figura formidável da história de nosso país na palma de sua mão me traz uma alegria imensa. Meu pai receber este reconhecimento da Royal Canadian Mint é algo que eu nunca teria pensado em imaginar, porque para mim, ele é e sempre será, papai."

A moeda de circulação Oscar Peterson é limitada a uma cunhagem de três milhões de moedas, das quais dois milhões apresentam um realce violeta, a cor favorita de Oscar Peterson. Ela chegará aos canadenses por meio de troco, à medida que os bancos e empresas reabastecerem seus estoques de moedas de circulação de $1.

As moedas coloridas e não coloridas de circulação podem ser compradas juntas, como parte de um conjunto de seis moedas de colecionador. Elas são embaladas em um cartão de colecionador ricamente ilustrado que contém uma de cada moeda em circulação atualmente, de cinco centavos a dois dólares. Outros produtos de colecionador que acrescentam à comemoração do legado de Oscar Peterson incluem pacotes especiais de 25 moedas de circulação de um dólar, em versões coloridas e não coloridas, bem como de 1 onça em versões de prata pura e ouro puro do design das moedas em circulação.

Esses colecionáveis podem ser solicitados a partir de hoje entrando em contato com a Mint pelos telefones 1-800-267-1871 no Canadá, 1-800-268-6468 nos Estados Unidos, ou pelo site www.mint.ca/oscarpeterson. Também estão disponíveis nas lojas da Casa da Moeda Canadense (Mint) em Ottawa e Winnipeg, bem como por meio da rede mundial de revendedores e distribuidores da Mint, incluindo os pontos de venda participantes do Canada Post.

