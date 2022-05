ROYAL CANADIAN MINT REDEFINE O SIGNIFICADO DE RARO COM A OPULENCE COLLECTION COM MAGNÍFICOS DIAMANTES ROSA DA MINA ARGYLE

Para estrear essa nova coleção exclusiva, a Mint fez parceria com a casa de leilões Heffel Fine Art Auction House para vender a The Ultimate, o exemplar de maior prestígio da coleção. Ela será oferecida em um leilão ao vivo em 31 de maio de 2022.

"A Heffel tem a honra de oferecer aos colecionadores a oportunidade de adquirir esse tesouro raro e único, em parceria com a Royal Canadian Mint e a mina Argyle", disse David Heffel, presidente da Heffel Fine Art Auction House. "A Ultimate é realmente uma obra de arte, e seu design complexo e beleza fascinante, sem dúvida, atrairão a atenção de colecionadores e entusiastas apaixonados em todo o mundo."

Os colecionadores interessados em dar lances na The Ultimate podem se inscrever no leilão da Heffel.

Sobre a Opulence Collection

A Opulence Collection, com moedas de diamante rosa em seu ano inaugural, é o resultado de uma colaboração interessante com a Royal Canadian Mint e a Crossworks Manufacturing, uma empresa canadense e parceira autorizada da Argyle Pink Diamonds. Com o fechamento da mina Argyle do Rio Tinto em 2020, os diamantes rosa que adornam as moedas de ouro puro e platina estão entre as mais raras do mundo, tornando as peças verdadeiramente únicas.

"Essa colaboração de edição limitada é realmente excepcional em termos de arte, raridade e valor, e temos muito orgulho de fazer parte dessa história", disse Patrick Coppens, gerente geral de vendas e marketing da Rio Tinto Diamonds.

"Há uma história de orgulho a ser contada aqui, uma história artesanal da habilidade técnica canadense produzindo criações de extrema raridade que terão muita procura no mundo todo", disse Itay Ariel, diretor executivo de vendas e operações da Crossworks Manufacturing Ltd.

Lançadas em cunhagem muito baixa, as moedas de diamante rosa consistem em:

The Ultimate: moeda de um quilo de platina pura 99,95% com valor de $2.500 - cunhagem mundial de uma peça

Splendor: moeda de 283 gramas de platina pura 99.95% com valor de $1.250 - cunhagem mundial de cinco peças

Grandeur: moeda de 56 gramas de platina pura 99.95% com valor de $350 - cunhagem mundial de 30 peças

Treasure: moeda de 28 gramas de ouro puro com valor de $200 – cunhagem mundial de 400 peças

As obras de arte numismáticas exclusivas da Opulence Collection podem ser encomendadas diretamente com a Mint pelo telefone 1-800-267-1871 no Canadá, 1-800-268-6468 nos Estados Unidos, ou pelo site www.mint.ca. A Kunming Diamond é a principal distribuidora global dos produtos da Opulence Collection.

Para uma análise aprofundada da Opulence Collection, acesse www.mint.ca/opulence. Imagens e um vídeo dessas moedas de diamantes rosa espetaculares estão disponíveis aqui.

Sobre a Royal Canadian Mint

A Royal Canadian Mint é a empresa da Coroa responsável pela cunhagem e distribuição das moedas em circulação do Canadá. A Mint é uma das maiores e mais versáteis casas da moeda do mundo e oferece, em escala internacional, uma ampla gama de produtos de cunhagem especializados e de alta qualidade e serviços relacionados. Para mais informações sobre a Royal Canadian Mint, seus produtos e serviços, acesse:www.mint.ca. Siga a Mint no Twitter, Facebook e Instagram.

Sobre a Heffel Fine Art Auction House

Desde 1978, a Heffel conecta colecionadores apaixonados do mundo todo com obras de arte excepcionais, com vendas totalizando três quartos de um bilhão de dólares. Com escritórios em Toronto, Vancouver, Montreal, Ottawa e Calgary, a Heffel tem a equipe mais experiente de especialistas em obras de arte do Canadá e oferece atendimento superior ao cliente, internacionalmente, tanto para vendedores quanto para compradores.

Sobre a Rio Tinto

A Rio Tinto é uma empresa de mineração e metais que opera em 35 países do mundo. Nosso objetivo é produzir os materiais essenciais para o progresso humano. Nossos quatro grupos de produtos dão vida a esse propósito: alumínio, cobre, minerais e minério de ferro. Eles são complementados por nossos departamentos de segurança, técnica e projetos, estratégia e desenvolvimento, por nossos grupos comerciais e por nossas equipes de atendimento e suporte.

OPULENCE COLLECTION DA ROYAL CANADIAN MINT

MOEDA DE OURO PURO DE $200 - TREASURE

Cada moeda Treasure é produzida com 28 gramas de ouro puro 99,99%. Inspirada em elementos arquitetônicos, o desenho no verso dessa moeda, feito pelo artista canadense Simon Ng, apresenta um anel de motivos Art Déco que circunda uma flor de cerejeira central, cujas pétalas são decoradas com espirais. A gravação é adornada com cinco elegantes diamantes rosa brilhantes com um peso total de 0,06 quilates. Cada um deles foi cravejado à mão em uma peça de joalheria de platina folheada a ouro rosa, produzida pela Beverly Hills Jewellers. O anverso apresenta um padrão de campo inspirado nas pétalas da flor de cerejeira do verso, e a efígie de Sua Majestade a Rainha Elizabeth II, de Susanna Blunt. Limitada a uma cunhagem de 400 moedas em todo o mundo, a Treasure é vendida no varejo por $12.999,95.

MOEDA DE PLATINA PURA 99,95% DE $350 - GRANDEUR

A Grandeur é produzida com 56 gramas de platina pura 99,95%, um metal precioso ainda mais raro do que o ouro. Desenhada por Simon Ng, o verso apresenta uma requintada flor de cerejeira rodeada por um anel de flores exuberantes e vinhas de filigrana. A gravação dessa moeda de 42 mm é realçada por 30 elegantes diamantes rosa brilhantes (0,34 quilates), que foram cravejados à mão em peças de joalheria de platina folheadas a ouro rosa produzidas pela Beverly Hills Jewellers. Os raros diamantes irradiam do centro da flor em direção à borda folheada a ouro rosa. O anverso apresenta um padrão de campo de flor de cerejeira e a efígie de Sua Majestade a Rainha Elizabeth II, de Susanna Blunt. Limitada a uma cunhagem de apenas 30 moedas em todo o mundo, a Grandeur é vendida no varejo por $54.999,95.

MOEDA DE PLATINA PURA 99,95% DE $1.250 - SPLENDOUR

Essa criação desenhada por Simon Ng é a primeira moeda de 283 gramas de platina pura 99,95% da Mint. Seu verso apresenta uma refinada gravação de flor de cerejeira cercada por delicadas videiras entrelaçadas e emoldurada por uma complexa estampa de treliças. Cravejados em peças de joalheria produzidas pela Beverly Hills Jewellers, 64 elegantes diamantes rosa brilhantes (1,2 quilates) agregam brilho à decoração de treliça dessa moeda de 76,25 mm. O anverso apresenta um padrão de campo de videiras e a efígie de Sua Majestade a Rainha Elizabeth II, de Susanna Blunt. Com apenas cinco desses itens colecionáveis de luxo disponíveis em todo o mundo, a Splendour é vendida no varejo por $253.999,95.

MOEDA DE PLATINA PURA 99,95% DE $2.500 - THE ULTIMATE

Essa obra-prima única é a principal moeda da Opulence Collection. Também é a primeira moeda de platina pura 99,95% de um quilo da Mint. Perfeitamente polida, a The Ultimate apresenta um desenho no verso feito pelo artista canadense Derek Wicks, que destaca a beleza da flor de cerejeira em uma tela de 101,6 mm. Um total de 462 elegantes diamantes rosa brilhantes (6,5 quilates) da mina Argyle foram cravejados à mão em peças de joalheria de platina folheadas a ouro rosa produzidas pela Beverly Hills Jewellers.

Esses realces preciosos no verso da moeda acrescentam brilho à borda folheada a ouro rosa e às pétalas de mais de vinte flores, incluindo a flor central, em que as flores formadas pelos diamantes formam um requintado buquê. O anverso apresenta um padrão de campo de flor de cerejeira e a efígie de Sua Majestade a Rainha Elizabeth II, de Susanna Blunt.

Essa peça única estará disponível exclusivamente por meio de um leilão da Heffel Fine Art Auction House a ser realizado em 31 de maio de 2022.

Imagens e um vídeo da Opulence Collection estão disponíveis aqui .

