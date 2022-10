Royal Caribbean Group será la primera compañía de cruceros de los Estados Unidos en utilizar combustible diésel renovable

El Grupo se asocia con World Fuel Services para el primer abastecimiento de combustible con menor contenido de carbono, un paso vital en su estrategia de descarbonización Destination Net Zero

LOS ÁNGELES, 29 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- Cuando el Navigator of the Seas zarpó desde el Puerto de Los Ángeles, Royal Caribbean Group (NYSE: RCL) se convirtió en el primer operador de línea de cruceros importante que partió desde un puerto de los Estados Unidos utilizando combustible diésel renovable para satisfacer parte de las necesidades de combustible del barco. El uso de combustible renovable por Royal Caribbean International, parte de la galardonada línea de cruceros del Grupo, reducirá las emisiones de carbono del barco.

Diésel renovable para el Navigator of the Seas (PRNewsfoto/Royal Caribbean Group)

Este paso clave en la búsqueda de combustibles alternativos por parte del Grupo se produce menos de un año después de la presentación de Destination Net Zero, la estrategia integral de descarbonización de Royal Caribbean Group.

"Estamos comprometidos a invertir en tecnologías e innovaciones que nos ayuden a reducir las emisiones y cumplir nuestro propósito de ofrecer vacaciones increíbles de manera responsable", expresó Laura Hodges Bethge, vicepresidenta ejecutiva de Operaciones de Servicios Compartidos de Royal Caribbean Group. "Mientras celebramos este hito, seguimos enfocándonos en otras soluciones alternativas líderes para cumplir con nuestros objetivos de cero emisiones netas".

El combustible renovable que utiliza el Navigator of the Seas contiene menos carbono que los combustibles marinos tradicionales. Si bien este combustible se produce a partir de materias primas renovables, el proceso de producción empleado en su obtención lo hace molecularmente idéntico al gasóleo marino tradicional, lo que crea un combustible "de reemplazo" que se puede utilizar de manera segura con los motores existentes del barco.

La compañía de cruceros planea seguir utilizando combustible con un menor contenido de carbono para satisfacer parte de las necesidades de combustible de los barcos que zarpan de Los Ángeles mientras evalúa la viabilidad de su uso a largo plazo, con ambiciones de ampliar su uso a otros barcos de toda su flota. Esto se produce tras una prueba similar realizada por el socio de la empresa conjunta del Grupo, Hapag-Lloyd Cruises, que está explorando un proceso diferente para desarrollar un biocombustible sostenible.

Para la prueba, Royal Caribbean Group se ha asociado con World Fuel Services a fin de que suministre el combustible renovable al Navigator of the Seas. The Jankovich Company abastecerá el combustible al barco en nombre de World Fuel Services mientras este se encuentre en el Puerto de Los Ángeles. Una vez que cargue combustible, el Navigator of the Seas partirá a México.

"Nos sentimos muy orgullosos de formar parte del proceso a través del cual Royal Caribbean Group hará que la industria de los cruceros sea más sostenible gracias a nuestras capacidades de distribución de combustible renovable y nuestra experiencia técnica para facilitar el uso del combustible renovable en una aplicación marina", expresó Michael J. Kasbar, presidente y director ejecutivo de World Fuel Services Corporation.

Además de probar el uso de biocombustibles a bordo del Navigator of the Seas, Royal Caribbean Group presentará el primer barco de propulsión híbrida de la industria de los cruceros en el verano de 2023, como parte de la clase de barcos más reciente de Silversea Cruises, la clase Nova. El Grupo también está trabajando para reducir las emisiones mientras se encuentra en el puerto al invertir en energía en tierra en sus barcos y colaborar con importantes puertos de cruceros para su uso. Por ejemplo, en 2021, Royal Caribbean Group firmó un acuerdo para llevar la energía en tierra al Puerto de Miami, lo que permitirá que los barcos utilicen electricidad en el puerto en lugar de quemar combustible. La compañía también está presentando una nueva terminal de crucero con energía cero en el puerto de Galveston, Texas, que es resultado de sus esfuerzos de diseño sostenible y será una instalación con certificación LEED-Gold.

Para obtener más información sobre los esfuerzos de sostenibilidad de Royal Caribbean Group, visite https://sustainability.rclcorporate.com/.

Acerca de Royal Caribbean Group:

Royal Caribbean Group (NYSE: RCL) es una de las principales empresas de cruceros del mundo y cuenta con una flota global de 64 barcos que viajan a cerca de mil destinos en todo el mundo. Royal Caribbean Group es propietaria y operadora de tres galardonadas marcas de cruceros: Royal Caribbean International, Celebrity Cruises y Silversea Cruises, y es también propietaria del 50 % de una empresa conjunta que opera TUI Cruises y Hapag-Lloyd Cruises. Juntas, las marcas tienen otros 10 barcos en pedido al 30 de junio de 2022. Conozca más en www.royalcaribbeangroup.com o www.rclinvestor.com.

