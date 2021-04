Royal Commission for AlUla confirma oportunidades para asociaciones público-privadas

- Royal Commission for AlUla confirma 15.000 millones de dólares estadounidenses de oportunidades de plan maestro para asociaciones público-privadas

Con un valor total estimado de desarrollo de más de 15.000 millones de dólares estadounidenses (57.000 millones de SAR), el proyecto de regeneración de oasis más grande del mundo, The Journey Through Time Masterplan, creará oportunidades de inversión responsable

3.200 millones de dólares estadounidenses (12.000 millones de SAR) que se dedicarán al desarrollo de infraestructura primaria prioritaria con oportunidades de inversión privada

2.000 millones de dólares estadounidenses en fondos de semillas respaldados por el gobierno ya invertidos en proyectos críticos, creando oportunidades de inversión

ALULA, Arabia Saudita, 28 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- En el aniversario del anuncio de Vision 2030, la Royal Commission for AlUla (RCU) confirmó hoy que su proyecto de regeneración – The Journey Through Time Masterplan – representa una oportunidad de 15.000 millones de dólares estadounidenses (57.000 millones de SAR), para la inversión responsable en proyectos de asociación público-privada.