ROYAL COMMISSION FOR ALULA DÁ AS BOAS-VINDAS A DOIS FILHOTES DE LEOPARDO-ÁRABE

O nascimento dos filhotes é uma conquista significativa para salvar a espécie criticamente ameaçada de extinção

ALULA, Arábia Saudita, 16 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A Royal Commission for AlUla (RCU) anuncia o nascimento de dois filhotes de leopardo-árabe, em uma conquista marcante do programa de reprodução em cativeiro para conservação da RCU.

Os filhotes, agora parte de nosso orgulho de leopardos-árabes, nasceram em um programa de reprodução em cativeiro do Centro de Reprodução de Leopardos-árabes em Taif, na Arábia Saudita

Royal Commission for AlUla welcomes Arabian Leopard Cubs The cubs were born in a captive-breeding programme at the Arabian Leopard Breeding Center in Taif, Saudi Arabia Birth marks a significant milestone in saving the critically endangered species

O habitat do leopardo, que antigamente englobava a Península Árabe e chegava até o Levante, agora está restrito a três países: Arábia Saudita, Omã e Iêmen. Embora estime-se que o número de exemplares seja de menos de 200 na natureza após séculos de perda de habitat e caça ilegal.

Por meio do programa de reprodução em cativeiro e iniciativas de conservação da RCU, que visam restaurar a população com o programa de reprodução e preparar um habitat adequado em que os leopardos possam sobreviver, a espécie será, futuramente, reintroduzida na natureza nas montanhas de AlUla.

Para saber mais, acesse https://www.rcu.gov.sa/en/meetourcub

Nota aos editores:

Sempre se escreve AlUla, e não Al-Ula.

Sobre a Royal Commission for AlUla

A Royal Commission for AlUla (RCU) foi estabelecida por decreto real em julho de 2017 com a finalidade de preservar e desenvolver AlUla, uma região de notável relevância natural e cultural situada no noroeste da Arábia Saudita. O plano de longo prazo da RCU traça um objetivo responsável, sustentável e sensível em relação ao desenvolvimento urbano e econômico, que preserva o patrimônio natural e histórico da região, ao mesmo tempo que estabelece AlUla como um local desejável para viver, trabalhar e visitar. O plano engloba uma ampla gama de iniciativas nas áreas de arqueologia, turismo, cultura, educação e artes, que refletem o compromisso de cumprir com as prioridades de diversificação econômica, capacitação da comunidade local e preservação do patrimônio estabelecidas no programa Vision 2030 do Reino da Arábia Saudita.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1879246/Royal_Commission_for_AlUla_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1879247/Royal_Commission_for_AlUla_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1879245/Royal_Commission_for_AlUla_3.jpg

FONTE Royal Commission for AlUla (RCU)

SOURCE Royal Commission for AlUla (RCU)