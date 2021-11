Royal Commission for AlUla e UNESCO anunciam parceria para divulgar o valioso patrimônio cultural da Arábia Saudita para o mundo

Celebrado na sede da UNESCO em Paris, o acordo acelera o contínuo renascimento cultural e sócio-econômico de AlUla, protegendo ainda mais seus centros históricos, naturais e culturais, bem como sua cultura local, promovendo a capacitação e a transferência de conhecimento com especialistas de todo o mundo juntando-se aos esforços da RCU para transformar AlUla em um destino de referência no que diz respeito ao patrimônio, natureza, artes e cultura.

A parceria foi assinada por Sua Alteza Real Príncipe Badr bin Abdullah Al-Saud, governador da RCU e ministro da Cultura da Arábia Saudita, juntamente com Audrey Azoulay, diretora-geral da UNESCO; Sua Alteza Real Princesa Haifa AlMogrin, embaixadora da Delegação Permanente da Arábia Saudita na UNESCO e Amr AlMadani, CEO da RCU.

A diretora-geral da UNESCO, Audrey Azoulay, declarou: "A relação entre a Arábia Saudita e a UNESCO é fundamentada em uma longa história que remonta a 1946, quando o Reino passou a ser um Estado-Membro da nossa organização. Hoje, a cooperação entre a UNESCO e o Reino da Arábia Saudita dá mais um importante passo, com o objetivo de apoiar uma grande transformação da região de AlUla".

Sua Alteza Real Príncipe Badr bin Abdullah Al-Saud, governador da RCU e ministro da Cultura do Reino da Arábia Saudita, afirmou: "É a visão de Sua Alteza Real Príncipe Mohammed bin Salman, Príncipe Herdeiro da Arábia Saudita, de transformar AlUla em um destino global de patrimônio, natureza, artes e cultura. A assinatura deste acordo inédito é outro momento significativo em nossa jornada para alcançar essas ambições e consolidar o relacionamento duradouro que existe entre a Arábia Saudita, RCU e UNESCO. Alinhada com os planos da Visão 2030 da Arábia Saudita e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, esta parceria conectará o passado, o presente e o futuro de AlUla, explorando o poder da educação, ciência e cultura para agir como estímulo para o modelo de desenvolvimento sustentável e mudança duradoura."

Sua Alteza Real Princesa Haifa AlMogrin, embaixadora na Delegação Permanente da Arábia Saudita na UNESCO, afirmou: "O Reino da Arábia Saudita abriga alguns dos patrimônios mais exclusivos e culturalmente significativos, dos quais AlUla é o mais icônico e inspirador. Como uma instituição global que promove e protege a diversidade cultural e patrimonial, a UNESCO será fundamental para ajudar a promover o compromisso da RCU de realizar o potencial da região de AlUla, seu povo, marcos históricos e meio ambiente natural por meio de diversos programas econômicos e de desenvolvimento que refletem a Visão 2030 da Arábia Saudita e os esforços da UNESCO para o Desenvolvimento Sustentável."

Amr AlMadani, CEO da RCU, afirmou: "Parcerias e alianças mutuamente benéficas são essenciais para nossa estratégia e demonstram um diálogo aberto e engajado que amplia o status de patrimônio de AlUla e mostra a capacidade da cultura ser um instrumento de desenvolvimento sustentável e de longo prazo. O alinhamento entre RCU, UNESCO e a Visão 2030 da Arábia Saudita está impulsionando o crescimento, promovendo o intercâmbio intelectual, cultural e científico e permitindo que o conhecimento seja desenvolvido em uma escala global em total alinhamento com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Nossa motivação para proteger e desenvolver AlUla é ajudar a promovê-la em todo o mundo, desenvolver conhecimento compartilhado, aumentar a compreensão do passado de AlUla, além de antecipar seu futuro, estabelecendo-a como um destino de destaque global para visitantes e residentes, em parceria com a UNESCO."

AlUla narra a história de 200 mil anos de história da humanidade. Foi o lar de civilizações antigas, como os dedanitas, lequienos e nabateus, que deixaram sua marca indelével na área, mais claramente preservada em grandes tumbas esculpidas nas montanhas.

A parceria prevê a implementação de iniciativas baseadas no conhecimento para transformar de forma sustentável e responsável os cenários cultural, patrimonial e natural de AlUla e estabelecer esta vasta faixa do noroeste da Arábia Saudita como o maior museu vivo do mundo.

O desenvolvimento de AlUla irá estabelecê-la como um destino único para uma população local culturalmente rica que tem o poder de interagir e inspirar os visitantes por meio da narração de histórias bem fundamentadas.

Os grandes acadêmicos de todo o mundo serão convidados a explorar AlUla por meio de oportunidades imersivas elaboradas para revelar os segredos de línguas e sociedades antigas que estão registradas no tempo em AlUla.

A RCU trabalhará junto com a UNESCO e especialistas globais em programas importantes, como:

Memória do Mundo, com foco na preservação do patrimônio documental.

Programa de bolsas de estudo do UNESCO-Kingdoms Institute para pesquisa, preservação, promoção e transmissão do patrimônio.

A joia da coroa do patrimônio da Arábia Saudita, AlUla faz parte do plano Visão 2030 do Reino para desvendar seu vasto potencial cultural, turístico e econômico. A UNESCO e a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável estão estrategicamente alinhadas para promover a educação, a cultura e a ciência como uma plataforma poderosa para estimular oportunidades econômicas, geração de empregos e crescimento.

No âmbito dos próximos cinco anos e com foco em dez programas, a nova parceria inclui a listagem de novas áreas naturais e culturais sob a taxonomia da UNESCO para proteger e promover o patrimônio local, além das paisagens naturais e ecossistemas. Entre os setores-chave que definirão a parceria, estão a conservação do patrimônio, educação e capacitação, natureza e artes criativas, tendo a população local como os principais beneficiários do desenvolvimento de AlUla.

Ajudando a explorar o potencial há muito desconhecido, o conhecimento e a cultura única que compõem a identidade e o patrimônio da Arábia Saudita, AlUla será um laboratório para modelos de desenvolvimento sustentável e práticas de conservação, ao mesmo tempo que permitirá à UNESCO aumentar sua pegada na região.

O acordo se baseia em uma longa história de colaboração entre a Arábia Saudita e a UNESCO, que remonta a 1946, quando o Reino foi um dos 20 países a ratificar a constituição da UNESCO. Com o passar dos anos, esse relacionamento continuou a prosperar e a se desenvolver em ambas as direções; a UNESCO designou Hegra em AlUla como o primeiro Patrimônio Mundial da Arábia Saudita em 2008, o Reino da Arábia Saudita tornou-se membro do Comitê Executivo da UNESCO em 2019 e foi eleito para o Comitê de Patrimônio Cultural Imaterial da UNESCO pela primeira vez em 2020.

