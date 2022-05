Royce Thomas devient président et Chief Business Officer de CtrlS

M. Royce nous rejoint après avoir travaillé chez Equinix, où il occupait le poste de vice-président directeur des alliances stratégiques et de la gestion des comptes mondiaux. Auparavant, il a occupé des postes de direction chez Level 3 Communications et Sprint.

En tant que président et Chief Business Officer, M. Royce travaillera en étroite collaboration avec le conseil d'administration et l'équipe de direction afin d'élaborer la vision et la stratégie de croissance de l'entreprise en vue de son expansion sur les marchés mondiaux, d'accroître la part de marché et les résultats nets et de faire de CtrlS un choix privilégié des multinationales du Fortune 500.

M. Royce Thomas a déclaré : « Je suis ravi de rejoindre CtrlS, le plus grand centre de données hyperscale classé 4 en Asie et le choix préféré des multinationales Fortune 500. Je suis convaincu que mon expérience et mon expertise, combinées à l'infrastructure, à la bonne volonté, aux innovations et à la confiance dans la marque dont jouit CtrlS, ouvriront la voie à la consolidation des parts de marché dans les régions stratégiques du monde. Ma passion pour le service aux clients nous permettra de servir notre base et d'attirer de nouveaux clients, d'améliorer notre part de marché, en plus de devenir le fournisseur de services préféré des hyperscalers, des entreprises et de toutes les applications importantes. Je suis impatient de rencontrer les clients et les coéquipiers alors que nous travaillons ensemble pour créer de la valeur pour toutes les parties prenantes, y compris les employés, dans mon rôle de président et Chief Business Officer. »

CtrlS développe rapidement ses centres de données en Inde et jouera un rôle clé dans la fourniture de services de pointe dans le pays et dans le monde. Aujourd'hui, 60 des multinationales du classement Fortune 500 lui font confiance, notamment des marques de premier plan comme Exxon Mobil, Disney, Daimler Chrysler, Samsung, Sumitomo Corporation, SAP, Deloitte, BMW, Philips, FedEx, Uber, Vodafone, Bloomberg, etc. La société étend actuellement la superficie de ses centres de données à 5 millions de pieds carrés (464 515,2 mètres carrés) alimentés par une puissance de 1,2 GW.

M. Sridhar Pinnapureddy, fondateur et PDG de CtrlS Datacenters, a déclaré : « Royce est un grand leader respecté dans le secteur et je suis ravi de l'accueillir dans la famille CtrlS. En tant que président et Chief Business Officer (CBO), il jouera un rôle clé dans l'expansion de l'empreinte mondiale de CtrlS dans des régions stratégiques du monde entier, dans l'introduction d'offres de services nouvelles et innovantes, dans la promotion d'alliances mondiales stratégiques et dans l'introduction d'une croissance exponentielle pour l'entreprise. Nous souhaitons à Royce le meilleur alors qu'il prend le relais pour mener l'équipe vers de plus hauts sommets avec une vision, une vigueur et une énergie nouvelles. »

M. Royce Thomas a une passion unique pour l'Inde. Il a beaucoup voyagé à l'aube de ses vingt ans et s'est tenu au courant des développements culturels, économiques et sociaux de ces dernières décennies. Il est maintenant impatient de permettre la transformation numérique des entreprises dans le pays.

À propos de CtrlS

CtrlS est le plus grand centre de données hyperscale classé 4 en Asie et dessert 60 des multinationales du classement Fortune 500. L'entreprise s'impose comme le plus grand centre de données hyperscale classé 4 au monde. Avec une empreinte actuelle d'un million de pieds carrés (92 903,04 mètres carrés), la société ajoute cinq millions de pieds carrés (464 515,2 mètres carrés) d'espace de centre de données.

