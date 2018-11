Rozetka et EVO fusionnent pour fonder le numéro un du commerce électronique en Ukraine

KIEV, Ukraine, November 30, 2018 /PRNewswire/ --

Rozetka, le plus grand détaillant de commerce électronique en ligne d'Ukraine, et EVO, l'entreprise Internet à l'origine de Prom.ua, la plus grande place de marché du pays, ont conclu leur fusion. Celle-ci consolide leur position de fer de lance sur le segment du commerce électronique en plein essor en Ukraine, sur le marché de la vente au détail. La plate-forme combinée Rozetka-EVO reçoit deux milliards de visites sur son site et facilite 30 millions de transactions de commerce électronique par an, dans quatre zones géographiques. Rozetka et Prom se classent régulièrement parmi les dix sites web les plus visités en Ukraine, et touchent plus de 40 % de l'audience Internet d'Ukraine. Le segment ukrainien du commerce électronique, qui a connu une croissance annuelle composée de 26 % en dollars au cours des trois dernières années, est fin prêt pour poursuivre sa croissance, ses activités en ligne représentant une part d'environ 7 % du commerce de détail total en 2018, alors que cette part oscille entre 15 et 20 % sur les marchés parvenus à maturité. La fusion des deux entreprises permet à la plate-forme unifiée d'étoffer son offre de produits, de lancer rapidement des produits et des services innovants et d'offrir aux PME locales une expérience améliorée sur la place de marché Internet pour vendre leurs biens et services en ligne à un public national.

« Les synergies offertes par cette fusion en termes de logistique, infrastructure informatique et collaboration avec des dizaines de milliers d'entrepreneurs nous permettront de continuer à être la plate-forme de prédilection des consommateurs ukrainiens. La place de marché Internet est un vecteur de croissance important pour Rozetka et la fusion avec EVO génère une forte dynamique pour l'expansion des ventes sur la place de marché. Les consommateurs ukrainiens sont les grands gagnants de cette fusion et nous avons hâte de continuer à apporter la plus grande satisfaction à nos clients dans les années à venir », a commenté Vladyslav Chechotkin, co-fondateur et directeur général de Rozetka.

« Nous travaillons depuis plus de dix ans sur des produits et des services qui permettent aux entrepreneurs de lancer et de développer facilement leur entreprise sur Internet, tout en donnant aux acheteurs la possibilité d'acquérir un large éventail de produits à des prix compétitifs. Grâce à cette fusion, nous avons l'intention d'apporter encore plus d'avantages en construisant un écosystème exhaustif de services en ligne et hors ligne qui s'articule autour du consommateur », a déclaré Mykola Paliienko, co-fondateur et directeur général d'EVO.

« Nous sommes heureux de conclure cette fusion historique en Ukraine. Notre équipe a travaillé en étroite collaboration avec les fondateurs de Rozetka et a apporté son soutien à des projets stratégiques de grande envergure, tels que l'acquisition d'un entrepôt de pointe de 50 000 mètres carrés, un grand projet d'automatisation, et maintenant, cette fusion sans précédent. Nous sommes heureux d'être à l'avant-garde de la transformation économique de l'Ukraine, en construisant de nouveaux gagnants dans la région », a déclaré Lenna Koszarny, associée fondatrice et PDG d'Horizon Capital.

