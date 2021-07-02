Рождение YouCare: футболка, спасающая жизни с помощью 5G, стала реальностью

Презентация на Всемирном мобильном конгрессе 2021.

БАРСЕЛОНА (Испания), 2 июля 2021 г. /PRNewswire/ -- Она называется YouCare и представляет собой новый сервис дистанционного контроля за состоянием здоровья на основе принципиально нового и простого в использовании носимого устройства, которое изготавливается только из текстильных материалов и подходит для стирки.

Эта новинка, полностью производимая в Италии, позволяет определять большое количество жизненно важных биологических параметров человека и передавать их интеллектуальным способом благодаря 5 G .

Данный проект ориентирован на использование уникальных текстильных устройств, таких как футболка без металлических компонентов, оснащенная датчиками, «внедренными» в ткань. Он был представлен мировой прессе в рамках Всемирного мобильного конгресса 2021, который проходит в Барселоне.

В ходе этого мероприятия представители компании ZTE неоднократно заявляли о своей особой гордости за то, что она является партнером по внедрению этой выдающейся инновационной разработки, и выражали твердую убежденность в том, что технология 5 G является ключом к повышению качества жизни. Представители ZTE также подчеркнули, что они верят в перспективные кадры и возможности и хотят продолжать вносить свой вклад в итальянский и всемирный научно-технический прогресс. В связи с этим, начиная со следующей осени, ZTE запускает тестирование YouCare 5 G в научно-внедренческом центре, расположенном в Л'Акуиле.

YouCare позволяет определять жизненно важные биологические параметры, включая «реальную» электрокардиограмму, анализ дыхательной деятельности, компоненты пота, мышечные усилия и температуру тела, которые никогда не фиксировались текстильными датчиками. Футболка обеспечивает возможность передачи данных через сверхбыстрое соединение 5 G ZTE в медицинские центры и санитарные службы, а также отдельным пользователям.

«Это изобретение изменит жизнь и качество медицинской помощи на дому и в удаленном режиме для многих граждан, испытывающих проблемы со здоровьем, а также находящихся в уязвимом положении людей с хроническими заболеваниями, обеспечивая доступность услуг по уходу и поддержку нашей национальной и международной сети, — заявил председатель Итальянского общества Красного Креста и МФОКК Франческо Рокка ( Francesco Rocca). — Мы работаем над этим проектом с 2018 года и сегодня можем представить результаты этого важного эксперимента, зародившегося в сложнейший момент чрезвычайной ситуации, вызванной пандемией Covid. Эти эксперименты позволяют нам с гордостью вспоминать пройденный на сегодня путь и с надеждой и уверенностью смотреть в будущее, демонстрируя твердое намерение, способность и стремление сети Красного Креста к использованию и распространению новых технологий на благо людей и общества».

Запатентованная и сертифицированная текстильная технология развивает новые услуги здравоохранения в таких областях как телемедицина, работа, спорт и общее состояние здоровья человека.

Непрерывно контролируя самочувствие, уровень стресса и характеристики активного образа жизни, она повышает безопасность людей, представителей старшего поколения и любителей спорта.

Жизненно важные биопараметры системы YouCare , определяемые неощутимыми полимерными датчиками, «внедренными» в ткань, направляются в миниатюрный блок управления, который фиксирует эти данные, преобразует их в цифровой формат и, наконец, отправляет через сети 5 G на двунаправленную платформу, передающую их на смартфон или смарт-часы пользователя и удаленный модуль, анализирующий полученные цифры с помощью медицинских программных средств.

«С самого первого момента, — рассказывает глава компании Proger Group Умберто Сгамбати (Umberto Sgambati), создавшей датчик "Smart T-shirt" с использованием технологий Start-Up Let's Web-earable Solutions, — мы верили и инвестировали в то, что казалось нам абсолютно революционной идеей, а сегодня уже является конкретной реальностью. Сертифицированный как медицинское устройство, он был дополнен прогнозными алгоритмами сердечно-сосудистых заболеваний, разработанными компанией BSP-Medical, мировым лидером в области анализа и обработки медицинских данных».

Информация о компании ZTE

ZTE является поставщиком современных телекоммуникационных систем, мобильных устройств и корпоративных технологий для потребителей, операторов, предприятий и клиентов из государственного сектора. В рамках стратегии ZTE компания стремится обеспечивать клиентов универсальными и комплексными инновационными разработками, обеспечивающими превосходство и выгоды по мере сближения телекоммуникационного и информационно-технологического секторов. Компания ZTE , акции которой котируются на Гонконгской и Шэньчжэньской фондовых биржах (код акций H : 0763. HK / код акций A : 000063. SZ ), реализует свои товары и услуги более чем в 160 странах.

Контакты для прессы:

Alessio De Sio (Алессио де Сио)

ZTE Italia

Тел.: +39 366 682 4010

Эл. почта: alessio.desio@zte.com.cn

Related Links

www.zte.com.cn



SOURCE ZTE Corporation