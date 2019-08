Rozpoczęcie rejestracji gości zawodowych na drugie targi CIIE

Drugie targi CIIE, które mają odbyć się w Szanghaju w listopadzie, obejmą siedem obszarów wystawowych: usługi, motoryzacja, sprzęt, nauka i technologie, styl życia, sprzęt medyczny i produkty opieki zdrowotnej oraz żywność i produkty rolnicze.

Zaplanowany obszar wystawienniczy dla przedsiębiorstw na drugich targach CIIE obejmie 300 000 metrów kwadratowych, co przewyższa powierzchnię na pierwszych targach.

Na drugich targach CIIE dostępna będzie także strefa wystawiennicza luksusowych produktów konsumenckich, w której zaprezentowane zostaną produkty powiązane z rzeczywistością rozszerzoną, wirtualną i zaawansowaną opieką nad osobami starszymi w celu dotrzymania kroku chińskiemu rozwojowi gospodarczemu i rosnącemu poziomowi konsumpcji.

Zgodnie z definicją targów goście zawodowi to nabywcy, pracownicy branżowi i eksperci z przedsiębiorstw, agencji rządowych, instytucji publicznych i organizacji społecznych.

W celu ułatwienia procedur rejestracji gości zawodowych organizatorzy wprowadzili następujące rozwiązania.

Po pierwsze, zeszłoroczni goście nie muszą rejestrować się ponownie. Po zalogowaniu na platformie rejestracyjnej informacje przekazane wcześniej zostaną automatycznie załadowane po kliknięciu na link „I'M A REGISTERED BUYER OF THE FIRST CIIE".

Po drugie, termin rejestracji został wydłużony. Goście zawodowi mogą rejestrować się do 30 września, czyli o miesiąc dłużej niż w zeszłym roku.

Po trzecie, szczegółowe informacje na temat wydarzeń powiązanych z CIIE zostaną przekazane gościom zawodowym po zakończeniu rejestracji. Otrzymywać oni będą także regularne wiadomości e-mail dotyczące wystawców i ich produktów.

W zeszłym roku pierwsze targi CIIE odbyły się w Szanghaju, pozwalając całemu światu na skorzystanie z osiągnięć globalizacji i rozwoju gospodarczego kraju.

Wartość potencjalnych transakcji powiązanych z wydarzeniem przekroczyła 57,8 miliarda dolarów. Zaawansowane technologie inteligentne były największą kategorią, której wartość wyniosła 16,5 miliarda dolarów. Żywność i produkty rolnicze zanotowały transakcje na poziomie 12,7 miliarda dolarów, a motoryzacja szacuje 12 miliardów dolarów.

Drugie targi CIIE odbędą się w dniach 5 do 10 listopada 2019 r. w Szanghaju.

O Międzynarodowych Targach Chińskiego Importu (CIIE)

Targi chińskiego importu CIIE są współsponsorowane przez Ministerstwo Handlu Chińskiej Republiki Ludowej i Miejski Rząd Ludowy Szanghaju.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/955235/Registration_Begins_for_Professional_Visitors_of_the_2nd_CIIE.jpg

Related Links

https://www.ciie.org



SOURCE China International Import Expo