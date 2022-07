Rozpoczęło się międzynarodowe wyzwanie Huawei GLOBAL AI CHALLENGE - do zdobycia atrakcyjne nagrody pieniężne

SHENZHEN, Chiny, 6 lipca 2022 r. /PRNewswire/ -- Oficjalnie zainicjowano konkurs Huawei GLOBAL AI CHALLENGE 2022 i otwarto możliwość rejestracji online. Wszyscy studenci studiów dziennych formalnie kształcący się w szkołach wyższych mogą wziąć udział w konkursie i rywalizować o 210 tys. USD nagrody pieniężnej. Współorganizatorem przedsięwzięcia jest Jiangsu Association of Artificial Intelligence (JSAI), Huawei Consumer Cloud Service Department oraz Huawei Nanjing Research Center. Natomiast celem jest nawiązanie współpracy z młodymi programistami, którzy pasjonują się sztuczną inteligencją, a także dążą do zastosowania jej w większej liczbie przypadków, co pozwoli na stworzenie w pełni połączonego, inteligentnego świata.