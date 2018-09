Rozwój głównego gracza w chińskiej branży mleczarskiej poprzez innowację i unowocześnienie łańcucha międzynarodowej wiedzy Yili

WAGENINGEN, Holandia, 14 września 2018 r. /PRNewswire/ -- Połączenie energii intelektualnej między Chinami a Holandią dało się odczuć w Wageningen w Holandii, mieście zwanym „miastem nauk przyrodniczych". Dnia 12 września miała miejsce uroczystość otwarcia laboratorium Yili Wageningen University Cooperative Laboratory i unowocześnienia Europejskiego Centrum Innowacji Yili z motywem przewodnim „umożliwiania międzynarodowych relacji poprzez innowacje".

W wydarzeniu wzięli udział Fresco, główna dyrektor wykonawcza uniwersytetu w Wageningen, Zhang Jianqiu, główny dyrektor wykonawczy Yili Group i inni przedstawiciele ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Królestwie Holandii oraz Chińskiej Izby Handlu Międzynarodowego, eksperci z Chin i Holandii w sektorze gospodarczym, technologicznym i naukowym oraz międzynarodowi partnerzy Yili Group i ponad 200 innych gości.

W 2014 r. grupa Yili przy współpracy z uniwersytetem Wageningen w Holandii założyła Europejskie Centrum Badań i Rozwoju, które jest zagranicznym centrum badawczym na najwyższym poziomie w Chinach. W trakcie uroczystego otwarcia unowocześnionego centrum Zhang Jianqiu ogłosił, że Europejskie Centrum Badań i Rozwoju Yili zostało oficjalnie przemianowane na Europejskie Centrum Innowacji, co podkreśla niegasnące wysiłki grupy Yili w zakresie innowacji.

W wydarzeniu wziął udział Zhang Yi, zastępca sekretarza generalnego Chińskiej Izby Handlu Międzynarodowego, który potwierdził, że od chwili założenia do unowocześnienia Europejskiego Centrum Badań i Rozwoju Yili ośrodek ten objął wiele różnych dziedzin, pomógł zbudować mosty między krajami i kontynentami oraz przyczynił się do integracji różnych kultur, co może przyczynić się nie tylko do sprostania zapotrzebowaniu technologicznemu przedsiębiorstw, ale także przełożyć się bezpośrednio na transfer innowacji z instytutu badawczego. Ośrodek można z powodzeniem uznać za doskonały przykład pozarządowej współpracy między Chinami a krajami zagranicznymi, co wyznacza nowy pułap rozwoju przedsiębiorstw w nowych warunkach integracji gospodarczej w przyszłości.

– Uniwersytet Wageningen jest jednym z najlepszych uniwersytetów rolniczych na świecie, a Yili jest największym przedsiębiorstwem mleczarskim w Azji. Współpraca między uniwersytetem Wageningen a grupą Yili przyniesie korzyści nie tylko chińskiemu rynkowi, ale przede wszystkim rynkowi globalnemu. Miliony ludzi na świecie cierpi z powodu ubóstwa i niedożywienia. Z tego powodu musimy rozważyć ekosystem, glebę, źródła białka i inne ważne elementy. Mówi się, że jedno jabłko dziennie zapewnia zdrowie, ale uważam, że szklanka mleka dziennie może mieć taki sam efekt. Mam nadzieję, że grupa Yili i uniwersytet Wageningen będą współpracować ze sobą jeszcze ściślej w celu zapewniania zdrowych produktów i wywierania pozytywnego wpływu na społeczeństwo – skomentowała w swojej przemowie dyrektor Fresco.

Od chwili powstania Europejskie Centrum Badań i Rozwoju Yili podejmuje znaczące wysiłki w zakresie opracowywania systemu wczesnego ostrzegania w bezpieczeństwie żywności, bazy danych mleka ludzkiego i nie tylko. Celem tych działań jest badanie i opracowanie systemu wczesnego ostrzegania w bezpieczeństwie żywności, aktualizacja bazy danych badań nad mlekiem ludzkim w Chinach oraz nieustanne promowanie rozwoju grupy Yili i branży mleczarskiej w Chinach.

W ostatnich latach innowacja traktowana była przez Yili jako kluczowa siła napędowa rozwoju przedsiębiorstwa. Różne sposoby wdrażania innowacji zostały ustanowione w pierwszej, drugiej i trzeciej branży w łańcuchu wartości. W kraju i za granicą powstało wiele inicjatyw innowacji w ramach struktury innowacyjnej w celu wdrożenia koordynacji w zakresie globalnej wiedzy i planowania na przyszłość. Grupa Yili znalazła się wśród czołowych dziesięciu firm z międzynarodowej branży mleczarskiej i od lat jest najwyżej notowanym azjatyckim przedsiębiorstwie na liście czołowych 20 firm w międzynarodowej branży mleczarskiej banku RABOBANK.

Zhang Jianqiu podkreślił, że w minionych latach ciągłe przyspieszenie dywersyfikacji zapotrzebowania klientów i integracja globalnej branży mleczarskiej doprowadziły do zajęcia przez innowację kluczowej pozycji definiującej przyszłość przedsiębiorstw. To w tym kontekście firma Yili przoduje w rozwoju idei „inkubacji przyszłości przez innowację i łączenia świata przez wiedzę". Grupa nieustannie promuje innowacje i rozwój branży mleczarskiej z naciskiem na dawanie możliwości i integrację. W przyszłości Yili Group będzie ciągle promować innowacje i umożliwi wykorzystanie innowacyjności do przyspieszenia rozwoju Yili i całej branży mleczarskiej w Chinach.

Tego samego dnia odbyło się pierwsze spotkanie Chińsko-Holenderskiej Izby Przedsiębiorczej zorganizowane wspólnie przez Chińską Izbę Handlu Międzynarodowego i Yili Group. Uczestnicy spotkania dogłębnie analizowali możliwości gospodarczej i handlowej współpracy między Chinami a Holandią w obecnym klimacie.

