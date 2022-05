Rozwiązania CATL do magazynowania energii o różnorodnych zastosowaniach wyróżniają się na targach ees Europe 2022

Najnowocześniejsze produkty CATL prezentowane na wystawie znajdują zastosowanie w sytuacjach związanych z wytwarzaniem energii, przesyłem i dystrybucją energii oraz zużyciem energii. 10 maja EnerOne, modułowy, zewnętrzny BESS z chłodzeniem cieczą, zdobył tegoroczną nagrodę ees AWARD. Ten flagowy produkt, wyposażony w ogniwa LFP o pojemności 280 Ah, może pochwalić się długim cyklem życia wynoszącym do 10.000 cykli, ponadto charakteryzuje się długim okresem eksploatacji oraz wysokim stopniem integracji i bezpieczeństwa. Różnica temperatur między ogniwami może być kontrolowana w zakresie 3 stopni Celsjusza, co stanowi znaczną poprawę w stosunku do średniej branżowej wynoszącej od 5 do 8 stopni Celsjusza. Zajmuje powierzchnię zaledwie 1,69 metra kwadratowego, czyli o 35% mniej niż tradycyjne produkty do chłodzenia powietrzem, i nadaje się do falowników o napięciu roboczym w zakresie od 600 do 1500 V. Natomiast modułowa konstrukcja umożliwia dostosowanie do różnych zastosowań.