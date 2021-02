Rozwiązanie sieciowe Huawei dotyczące zerowej emisji dwutlenku węgla narzędziem, dzięki któremu operatorzy mogą osiągnąć cele neutralności węglowej

Niska emisja dwutlenku węgla jest obecnie niezwykle ważnym tematem we współczesnym społeczeństwie. Wiodące światowe gospodarki podejmują zobowiązania do osiągnięcia celów neutralności węglowej i ustalają harmonogramy, aby skutecznie je osiągnąć do około 2050 roku. Przedsiębiorstwa zmierzają w kierunku zrównoważonego wzrostu i rozwoju przyjaznego środowisku. Dostawcy i giganci tradycyjnej energetyki zaproponowali cele neutralności węglowej. Przy obiecującym ruchu na rzecz neutralności węglowej, który powstaje na całym świecie, przemysł energetyczny będzie musiał dokonać przekształceń w kierunku cyfryzacji i niskoemisyjności.

„Sieć o zerowej emisji węgla staje się ważnym celem strategicznym dla czołowych operatorów na całym świecie" - powiedział Zhou Taoyuan. Z uwagi na neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla, energia ze źródeł odnawialnych będzie w przyszłości odgrywać istotną rolę w przemyśle energetycznym. Globalne zużycie energii przez sektor ICT stale rośnie. Szacuje się, że do 2030 roku światowe zużycie energii elektrycznej osiągnie poziom 5%. Niska emisyjność i zmniejszenie zużycia energii to dwa kluczowe kierunki rozwoju operatorów.

Zhou Taoyuan podkreślił, że rozwiązanie sieciowe Huawei dotyczące zerowej emisji dwutlenku węgla w połączeniu z inteligentną chmurą mocy wspiera operatorów w dążeniu do niskoemisyjnego, ekologicznego i zrównoważonego rozwoju w obliczu wewnętrznych i zewnętrznych wyzwań.

Rozwiązanie sieciowe Huawei dotyczące zerowej emisji dwutlenku węgla obejmuje takie elementy jak: „Uproszczone obiekty", „Uproszczone pomieszczenie sprzętowe", „Uproszczenie i uproszczony prąd stały" oraz „Ekologiczne zasilanie dla wszystkich".

Po pierwsze, „Uproszczone obiekty", przekształcenie obiektów z wewnętrznych do zewnętrznych ku rozwiązaniom typu Blade Site. W ten sposób obiekty zajmujące pomieszczenia są przenoszone do szafy, a następnie do słupa. Kompleksowe rozmieszczenie obiektów na słupie pomaga zmniejszyć zużycie energii i zaoszczędzić na opłatach za energię elektryczną i czynsz.

Po drugie, „Uproszczone pomieszczenie sprzętowe" pozwala, aby szafy zastąpiły nowo powstające pomieszczenia. W celu rozszerzenia pojemności możliwe jest uwolnienie od konieczności tworzenia nowych pomieszczeń, od modernizacji okablowania i od nowych źródeł prądu przemiennego, co jednocześnie umożliwia oszczędność zużycia energii, miejsca i zasobów inżynieryjnych.

Dodatkowo „Uproszczony prąd stały" pozwala na zmianę kształtu architektury poprzez w pełni prefabrykowaną i modułową konstrukcję, skracając TTM z 20 do 6 miesięcy. Konserwacja predykcyjna i poprawa wydajności są osiągane poprzez zmianę kształtu zasilania w oparciu o rozwiązania o wysokiej gęstości, wydajności i oszczędności energii. Zmiana kształtu chłodzenia jest osiągana poprzez pośrednie chłodzenie ewaporacyjne oraz iCooling. W porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami PUE zmniejsza się o 17%. Inteligentne rozwiązanie w zakresie eksploatacji i konserwacji jest wykorzystywane do przekształcania eksploatacji i konserwacji, poprawiając ich wydajność o 35%.

Natomiast rozwiązanie „Ekologiczne zasilanie dla wszystkich" pozwala na wprowadzenie zielonego zasilania do obiektów, pomieszczeń CO i centrów danych w celu realizacji kompleksowych rozwiązań z dostępem do energii słonecznej oraz uzyskania przyjaznych dla środowiska połączeń i przetwarzania danych.

Powyższe cztery rozwiązania łączą się z inteligentną chmurą energetyczną w celu obniżenia kosztów zużycia energii i poprawy efektywności energetycznej dzięki zastosowaniu inteligentnego zasilania, które integruje źródło, sieć, obciążenie i pamięć masową.

Huawei Digital Power dysponuje bogatym doświadczeniem w zakresie energoelektroniki, technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz technologii cyfrowych, a także angażuje się w ekologiczne wytwarzanie energii i efektywne jej zużycie. Całkowita produkcja ekologicznej energii wynosi 325 miliardów kWh, co pozwala zaoszczędzić 10 miliardów kWh energii elektrycznej i jest równoznaczne z zasadzeniem 220 milionów drzew. „Naszym celem i misją jest efektywne zaangażowanie się w osiągnięcie neutralności węglowej na świecie" - powiedział Zhou Taoyuan. Rozwiązanie sieciowe Huawei dotyczące zerowej emisji dwutlenku węgla pomoże operatorom w dążeniu do zrównoważonego rozwoju niskoemisyjnego i przyspieszy proces globalnej neutralności węglowej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://carrier.huawei.com/en/events/mwcs2021 .

Materiał zdjęciowy - https://mma.prnewswire.com/media/1444536/image1.jpg

SOURCE Huawei