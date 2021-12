Rozwój niskoemisyjnego, inteligentnego społeczeństwa przy wykorzystaniu innowacji technologicznych

Inteligencja i niskoemisyjność to dwa kluczowe trendy przyszłościowe

W ciągu następnych 30-40 lat będziemy świadkami dalszego wzrostu znaczenia rozwiązań inteligentnych i niskoemisyjnych. Niskoemisyjny przemysł energetyczny oznacza czyste wytwarzanie energii, elektryfikację jej zużycia oraz inteligentne planowanie poboru energii.

Huawei Digital Power zobowiązuje się do integracji technologii cyfrowych i energoelektronicznych, rozwoju czystej energii i umożliwienia jej cyfryzacji. Wprowadzając innowacje w zakresie ekologicznego wytwarzania energii, cyfryzacji energii, elektryfikacji transportu, ekologicznej infrastruktury ICT oraz zintegrowanej inteligentnej energii, współpracujemy z naszymi światowymi klientami i partnerami nad budową niskoemisyjnych gospodarstw domowych, budynków, fabryk, kampusów, wsi i miast. To ostatecznie pomoże w przekształceniu świata niskoemisyjnego w świat o zerowej emisji dwutlenku węgla netto.

Technologia na rzecz lepszego świata: rozwój ekologicznej energii i umożliwienie jej transformacji cyfrowej

Międzynarodowy sektor energetyczny jest już w fazie cyfryzacji, natomiast technologia cyfrowa sprawia, że energia nabiera bardziej inteligentnego charakteru. Poprzez integrację technologii cyfrowych i energoelektronicznych Huawei wykorzystuje bity do zarządzania watami i umożliwia cyfrowe wykrywanie, kontrolę i zarządzanie systemami energetycznymi.

W przyszłości będziemy nadal dążyć do wprowadzania innowacji technologicznych w następujący sposób:

Po pierwsze, zamierzamy pomóc w tworzeniu nowych systemów energetycznych, które w głównej mierze opierają się na energii odnawialnej. W prowincji Qinghai w Chinach pomogliśmy już firmie Huanghe Hydropower Development zbudować największą na świecie bazę energii odnawialnej wykorzystującą wiatr, energię słoneczną i wodną. Linie energetyczne najwyższych napięć są wykorzystywane do przesyłania czystej energii do gospodarstw domowych oddalonych o tysiące kilometrów. Przykładowo istnieje elektrownia fotowoltaiczna o mocy 2,2 GW, która posiada ponad 5 milionów modułów fotowoltaicznych zajmujących powierzchnię 56 kilometrów kwadratowych i produkuje prawie 5 miliardów kWh czystej energii elektrycznej każdego roku. Realizacja tego projektu wpłynęła również na poprawę lokalnych ekosystemów, co pokazuje, że technologia może harmonijnie współistnieć z naturą.

Po drugie, w ramach cyfryzacji energetyki, będziemy budować cyfrowego bliźniaka świata energii. Technologie cyfrowe umożliwią inteligentniejszą produkcję, przesył, transakcje i konsumpcję energii.

Po trzecie, dzięki technologiom cyfrowym będziemy mogli na nowo zdefiniować doświadczenia konsumentów związane z prowadzeniem i bezpieczeństwem pojazdów elektrycznych. Pojazdy elektryczne przewyższają pojazdy napędzane paliwami kopalnymi pod względem przyspieszenia, stabilności i bezpieczeństwa. I tak na przykład po 10-minutowym ładowaniu można przejechać 200 km.

Po czwarte, konieczne będą ekologiczne, niskoemisyjne centra danych i sieci komunikacyjne, tak aby każdy wat mógł obsłużyć więcej mocy obliczeniowej i połączeń. Ostatecznie infrastruktura TIK stanie się siłą napędową ekologicznej gospodarki cyfrowej.

Po piąte, dzięki zintegrowanym inteligentnym rozwiązaniom energetycznym możemy scalić źródła energii, sieci, obciążenia i magazynowanie, aby zbudować niskoemisyjne budynki i kampusy, co obniży koszty energii i zwiększy efektywność energetyczną. W dzielnicy Futian w Shenzhen Huawei Digital Power prowadzi już budowę swojego nowego kampusu Antuoshan, który będzie największym na świecie kampusem o niemal zerowym śladzie węglowym. Oczekuje się, że obiekt zostanie otwarty w 2022 roku. Po uruchomieniu będzie on generował 1,5 mln kWh ekologicznej energii elektrycznej rocznie, a jego roczne zużycie energii spadnie z ponad 14 mln kWh do 7 mln kWh.

Na dzień 30 września 2021 roku Huawei Digital Power pomogła klientom wygenerować 443,5 miliarda kWh zielonej energii i zaoszczędzić 13,6 miliarda kWh energii elektrycznej. Jest to równoznaczne z redukcją emisji dwutlenku węgla o 210 milionów ton i posadzeniem 290 milionów drzew.

Wspólne działania na rzecz rozwoju inteligentnego społeczeństwa niskoemisyjnego

Wspaniały plan osiągnięcia neutralności węglowej staje się rzeczywistością na naszych oczach. Połączmy siły z naszymi partnerami przemysłowymi, zarówno z sektora wyższego, jak i niższego szczebla, a także z rządami, organizacjami branżowymi i normalizacyjnymi, aby wspólnie wprowadzać innowacje i przyczyniać się do światowej innowacji energetycznej i zrównoważonego rozwoju. Wspólnie dokonamy zmiany w kierunku niskoemisyjnej i inteligentnej rewolucji energetycznej, zbudujemy niskoemisyjne, inteligentne społeczeństwo i będziemy dzielić się bardziej ekologiczną i piękniejszą przyszłością!

SOURCE Huawei