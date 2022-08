RPG Time: The Legend of Wright, un jeu d'aventure designé à la main, est désormais disponible sur Nintendo Switch et PlayStation 4

Cette aventure multigenre primée comprend plus de 200 pages d'animation dessinée à la main

TOKYO, 18 août 2022 /PRNewswire/ -- Aniplex Inc. a annoncé aujourd'hui que son jeu d'aventure designé à la main RPG Time: The Legend of Wright est désormais disponible sur la Nintendo Switch™ et la PlayStation® 4. Le jeu est également actuellement disponible sur les plateformes Xbox Series X|S, Xbox One et Windows, et arrivera sur Steam® le 13 septembre.

Dernier trailer

https://youtu.be/jnYnMORpP4w

RPG Time: The Legend of Wright

RPG Time: The Legend of Wright, vendu au prix de 29,99 dollars, présente un style artistique unique, dessiné à la main, qui s'inspire de Kenta, aspirant créateur de jeux, griffonnant sa propre aventure de RPG nostalgique et imaginative dans un carnet bien réel, intitulé à juste titre « The Legend of Wright ». Bien que le titre du jeu contienne le terme "RPG", les joueurs pourront découvrir des mini-jeux de genres différents dans un monde fait de carton et de papier à lettres éparpillé sur un bureau, notamment des jeux d'action, d'aventure, de tir à défilement latéral et de bataille.

Au cours de ses 10 années de développement et de ses 16 années de conception, la présentation créative unique et la vision imaginative de RPG Time: The Legend of Wright ont valu à l'équipe de deux personnes de DeskWorks des prix et une reconnaissance lors de nombreux salons professionnels dans le monde entier, notamment le Tokyo Game Show, le Taipei Game Show, le BitSummit et IndieCade.

Des ressources sur RPG Time: The Legend of Wright, y compris des captures d'écran et des clips de gameplay, peuvent être téléchargées via Dropbox [ ICI ].

RPG Time: The Legend of Wright est disponible dès maintenant sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et Windows au prix de 29,99 dollars, et sera lancé sur Steam le 13 septembre. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site officiel à l'adresse https://rpgtime-en.com/ ou participer à nos conversations sur Twitter à l'adresse https://twitter.com/RPGTimeEN .

###

À propos d'Aniplex

Aniplex, Inc. (dont le siège social est à Tokyo, Japon), une division de Sony Music Entertainment (Japan), Inc. et l'un des principaux fournisseurs de contenu d'anime et de production et distribution de musique au Japon. La gamme de jeux de la société, qui ne cesse de croître, comprend : Sword Art Online, FULLMETAL ALCHEMIST: BROTHERHOOD, Fate/stay night [Unlimited Blade Works], Fate/Zero, Puella Magi Madoka Magica, March comes in like a lion, Blue Exorcist, KILL la KILL, Gurren Lagann, Monogatari series, anohana -The Flower We Saw That Day-, Cells at Work !, The Promised Neverland, et Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1877900/RPG_Time_The_Legend_Wright.jpg

SOURCE Aniplex Inc.