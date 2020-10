RPM befördert Sergio Gutierrez zum Global Co-CEO

In seiner ersten Rolle bei RPM als President von RPM Europe, war Gutierrez maßgeblich an der Einführung und Skalierung unseres Unternehmens in ganz Europa beteiligt. Die Expansion war ein gewaltiges Unterfangen und er war verantwortlich für alles: von der Zusammenstellung eines Teams von Branchenexperten bis zur erfolgreichen Einführung unserer Marke außerhalb Nordamerikas. Gutierrez konnte durch seine Maßnahmen ein rasches Geschäftswachstum in Europa erzielen, das er nun mit unserer geplanten Expansion und Diversifizierung wesentlich weiter und schneller vorantreiben wird.

Gutierrez konzentriert sich nach wie vor auf Exzellenz der Betriebsabläufe, erstklassige Kundenlösungen, Mehrwertdienste, Verbesserung der proprietären digitalisierten Lösungen, die die einzigartige Fähigkeit von RPM antreiben, je nach Bedarf zu flexibilisieren und umzuschwenken , um alle Kunden unabhängig von Größe, Umfang, Komplexität und geografischer Ausdehnung in der FVL-Branche in Europa und Nordamerika zu bedienen.

„Der Einsatz von Sergio Gutierrez macht uns als Organisation stark. Seine positive Einstellung und seine Expertise im Bereich des Transports fertiger Fahrzeuge werden uns dabei helfen, unseren Erfolg und unser Wachstum fortzusetzen. Ich bin stolz und geehrt, Seite an Seite mit ihm in seiner neuen Rolle als CEO zu arbeiten", äußerte sich Al Samouelian, der CEO von RPM.

Gutierrez setzt sich stark dafür ein, die Geschäftsergebnisse durch Veränderungen und kontinuierliche Verbesserung voranzutreiben. Er hat in der Vergangenheit internationale Unternehmen in der Automobilindustrie mit komplexen Logistik- und Fertigungsprozessen zu operativer Exzellenz geführt. Gutierrez verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen globales Lieferkettenmanagement und Logistik, Logistik für Fertigfahrzeuge, Compound-Management und multimodales Management.

Informationen zu RPM

RPM ist eines der am schnellsten wachsenden Logistikunternehmen der Welt, das sich auf den Transport von Fracht und Fertigfahrzeugen spezialisiert hat und Tausende von Einheiten pro Monat ausliefert. Unsere Kernkompetenz geht auf die Versandbedürfnisse unserer Kunden ein, indem wir die verfügbaren LKW-Kapazitäten aufeinander abstimmen und akribisch Transportausschreibungen mit der bestmöglichen technologiegestützten Logistikausführung umsetzen. Die Stärke unseres Unternehmens ist unser Team engagierter Mitarbeiter, die Hand in Hand arbeiten, sich für Veränderungen interessieren, und hartnäckig, ausdauernd, besonnen, diszipliniert und loyal sind, und die sich über das Vertrauen freuen, das sie sich nach erfolgreichem Abschluss eines Auftrags erworben haben.

RPM hat sieben Jahre in Folge die Inc. Magazine's Inc. 5000 Auszeichnung erhalten, etwas das selten vorkommt, und wurde im Jahr 2020 in dessen Midwest-Serie Liste der Top 200 Unternehmen aufgenommen. Zu den weiteren Auszeichnungen zählen Great Place to Work-Certified™; Crain's Top Private 200 Companies; drei Jahre hintereinander Top 50 Freight Brokerage Company von Transport Topics, Top Company Cultures des Entrepreneur Magazins im Jahr 2018; Best Workplaces des Inc. Magazins im Jahr 2017; und Cool Places to Work in Michigan von Crain's Detroit Business in den Jahren 2015, 2016 und 2017. RPM hat auch die 360TM Awards des Entrepreneur Magazins 2016 und 2018 erhalten.

