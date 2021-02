RPM Europe da la bienvenida a Marco Siemssen

Siemssen es un ejecutivo de ventas que aporta más de 15 años de experiencia en logística de vehículos terminados. Antes de incorporarse a RPM, fue director de ventas internacionales de automoción en la empresa de logística francesa Groupe Charles André. Además, ocupó varios puestos de ventas sénior en el transportista marítimo noruego UECC.

Cuando se le preguntó sobre la incorporación de Marco al equipo y la contribución directa a la historia de crecimiento de RPM Europe, el consejero delegado Sergio Gutiérrez declaró enfáticamente: "El momento no podría ser mejor, y no podría estar más contento de dar la bienvenida a Marco Siemssen al equipo de RPM. Su reciente llegada fortalece nuestras excelentes relaciones con los OEM, la gestión de flotas, el alquiler y las empresas de remarketing por igual. Y permitirá a nuestros clientes seguir experimentando nuestras soluciones personalizadas en Europa."

ACERCA DE RPM

RPM es una de las empresas de logística de más rápido crecimiento a nivel mundial, especializada en transporte de carga y vehículos terminados, entregando miles de unidades al mes. Nuestra competencia principal responde a las necesidades de envío de nuestros clientes al igualar la capacidad de transporte disponible y facilitar meticulosamente cada licitación de transporte con la mejor ejecución logística habilitada por tecnología. Entendemos que la fuerza de nuestra empresa proviene de nuestro equipo de personas dedicadas que trabajan mejor juntas, abrazan el cambio, son tenaces, persistentes, medidas, disciplinadas, leales; y valoran la confianza ganada cuando se completa el trabajo.

RPM ha recibido la distinción Inc. magazine's Inc. 5000, durante siete años consecutivos, y ha hecho que su lista Midwest series esté entre las principales 200 compañías en 2020. Algunos otros elogios incluyen Great Place to Work-Certified™; Crain's Top Private 200 Companies; Transport Topics' Top 50 Freight Brokerage por tres años consecutivos; Entrepreneur magazine's Top Company Cultures en 2018; Inc. magazine's Best Workplaces en 2017; y Cool Places to Work en Michigan por Crain's Detroit Business en 2015, 2016 y 2017. RPM también ha recibido los premios Entrepreneur magazine's 360TM en 2016 y 2018.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1437844/RPM_Marco_Siemssen.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1321431/RPM_Logo.jpg

