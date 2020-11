RSNA 2020--Lunit arbeitet mit Global Giants zusammen, um seine KI-Lösung an virtuellen Ständen von GE Healthcare, FujiFilm und Sectra zu präsentieren

- Das Unternehmen präsentierte 11 Abstracts auf der RSNA 2020, bestehend aus Studien, die seine KI-Lösung für Thoraxröntgen und Mammographie-Analyse vorstellten

- Der CEO von Lunit spricht am 2. und 4. Dezember auf einer von GE Healthcare veranstalteten Podiumsdiskussion

SEOUL, Korea, 25. November 2020 /PRNewswire/ -- Lunit, ein führendes Unternehmen für medizinische KI-Software, wird dieses Jahr der 106. Radiological Society of North America (RSNA) beitreten und seine KI-Lösungen für Thoraxröntgen und Mammographie an Partnerständen präsentieren. Die Ausstellung findet vom 29. November bis zum 5. Dezember virtuell statt Seit seiner ersten Teilnahme im Jahr 2016 stellt Lunit jedes Jahr seine hochmodernen Technologien und Produkte für die Radiologie auf der RSNA vor.

Zum fünften Mal in Folge arbeitet Lunit mit seinen globalen Partnern - GE Healthcare, Fujifilm und Sectra - zusammen, um seine KI-Lösung für Thoraxröntgen, Lunit INSIGHT CXR, und für Mammographie, Lunit INSIGHT MMG, zu präsentieren. Sie wird auf dem jeweiligen virtuellen Stand jedes Partners präsentiert, eingebettet in die „Thoracic Care Suite" von GE Healthcare, Fujifilm ReiLi und Nano sowie Sectra PACS, um die tatsächliche Anwendung und Demonstration der KI-Lösung von Lunit hervorzuheben.

„Ich freue mich, die Zusammenarbeit mit globalen Giganten, die seit Jahren an der RSNA teilnehmen, kontinuierlich zu präsentieren", sagte Brandon Suh, MD, CEO von Lunit. „Durch starke Bindungen mit unseren Partnern wollen wir uns zu einem zuverlässigen und genauen KI-Softwareanbieter entwickeln, der unseren Kunden einen Mehrwert bietet." Brandon wird auch als Diskussionsteilnehmer im virtuellen Broadcast-Theater von GE Healthcare teilnehmen, um die Erfahrungen von Lunit bei der weltweiten Vermarktung seiner KI-Lösungen zu teilen. Live-Diskussion am Runden Tisch und eine vorab aufgezeichnete Übertragungsveranstaltung finden am 2. bzw. 4. Dezember statt. Der Zugang wird durch die Registrierung für jede Session möglich sein.

In diesem Jahr wird Lunit 11 Kurzfassungen präsentieren, die für den RSNA 2020 angenommen wurden. Eine dieser Kurzfassungen enthält die jüngste Studie des Karolinska-Instituts mit den Leistungsergebnissen von Lunit INSIGHT MMG. Die Studie evaluiert drei kommerzialisierte KI-Algorithmen und kommt zu dem Schluss, dass Lunit der Algorithmus mit der besten Leistung ist. Sie untersucht auch die Möglichkeit der KI als Einzelleser, der bei Mammographie-Screenings erfolgreich triagieren und Normalfälle ausschließen kann. Die Ergebnisse wurden kürzlich in JAMA Oncology und The Lancet Digital Health veröffentlicht.

Lunit INSIGHT CXR und Lunit INSIGHT MMG sind beide CE-gekennzeichnet, in ganz Europa und Teilen der Welt kommerziell erhältlich und werden in über 150 Gesundheitseinrichtungen in mehr als 10 Ländern klinisch eingesetzt. Die FDA-Zulassung wird für Anfang 2021 erwartet.

Um mehr über die KI-Lösung von Lunit im RSNA 2020 zu erfahren, besuchen Sie das virtuelle Pressebüro von Lunit Hier für weitere Informationen.

