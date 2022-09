Rubix Foods ouvre un nouveau centre d'innovation unique en son genre

La résolution collaborative de l'ensemble des problèmes sous un seul et même toit permet d'accélérer les parcours, du concept jusqu'à la commercialisation

JACKSONVILLE, Floride, 21 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Rubix Foods, un grand fournisseur d'arômes et d'ingrédients fonctionnels axés sur les sciences culinaires et alimentaires à destination des restaurants et des fabricants de produits alimentaires, a annoncé aujourd'hui l'ouverture de son nouveau centre d'innovation très attendu. Le bâtiment de plus de 4 600 mètres carrés est un véritable « établissement du futur », spécialement conçu pour rationaliser et accélérer le processus d'innovation pour les clients de l'entreprise, parmi lesquels on trouve certaines des maques alimentaires les plus reconnues au monde.

« Nous avons ici tout le talent, la technologie et les outils nécessaires pour proposer un processus innovant, de la phase de recherche à la mise en application, sous un même toit et à une vitesse inégalée : une formule entièrement commercialisable en quelques jours, plutôt qu'en quelques mois », a déclaré le PDG Andy Block.

Le centre d'innovation Rubix Foods comprend :

Une cuisine d'exposition ultramoderne pour les démonstrations en personne et virtuelles

Un laboratoire de R&D haut de gamme pour l'élaboration et l'évaluation de prototypes

Une cuisine laboratoire de R&D de pointe dotée d'équipements perfectionnés pour reproduire les tâches des clients

Deux usines pilotes de premier ordre pour simuler la fabrication en condition réelle

Un panel sensoriel à grande échelle et des équipements dédiés aux études de marché et des comportements des consommateurs

D'importants moyens en matière de sécurité alimentaire et de contrôle qualité

La société fonctionne comme un partenaire complet pour la résolution de problèmes dans un éventail de domaines liés aux questions culinaires, scientifiques, de marketing et de logistiques. Pour souligner cette différence qui les démarque dans l'industrie, Andy Block a expliqué : « Nous sommes ici pour la collaboration, pas pour les lauriers. Le centre d'innovation Rubix Foods a été construit pour nos clients autant que pour nous. Nous leur disons : ce centre d'innovation est le nôtre, mais aussi le vôtre ; et nous les encourageons à venir nous rendre visite afin de profiter pleinement des outils et des talents que nous tenons à leur disposition ici. »

Arbor Investments, une importante société de capital-investissement dans le secteur de l'alimentation et des boissons a annoncé son investissement et son partenariat avec l'entreprise en avril 2019. La société a prouvé qu'elle était capable de stimuler une croissance transformatrice et d'encourager l'innovation chez les entreprises de son portefeuille. Peu après la conclusion du partenariat, Arbor et Rubix ont inauguré le nouveau bâtiment en octobre 2020 et l'entreprise a été rebaptisée ; de Darifair Foods, elle est devenue Rubix Foods en octobre 2021.

« L'inauguration de ce bâtiment impressionnant marque une étape importante dans l'évolution de Rubix Foods, a déclaré Alan Weed, partenaire chez Arbor Investments. Dès les premières phases de notre investissement, nous avons compris

que l'entreprise était un véritable épicentre pionnier en matière de technologie alimentaire, mais qu'il lui manquait des équipements d'envergure internationale pour promouvoir la résolution de problèmes en personne auprès de ses clients. Compte tenu des retours extrêmement positifs et des nouveaux projets initiés à la suite des dernières visites de clients, l'investissement dans le nouveau centre d'innovation porte déjà ses fruits pour Rubix et ses clients. »

Rubix accueille les professionnels de l'industrie alimentaire pour des visites personnalisées, des démonstrations et des séances de résolution de problèmes au 13203 Flagler Center Blvd. à Jacksonville. Pour programmer une visite, envoyez un email à [email protected] ou consultez le site rubixfoods.com.

À propos de l'Entreprise :

Basé à Jacksonville, en Floride, depuis sa fondation sous le nom de Darifair en 1981, Rubix Foods est un grand fournisseur d'arômes et d'ingrédients fonctionnels axés sur les sciences culinaires et alimentaires qui propose des concepts avisés et des solutions alimentaires révolutionnaires aux plus grands restaurateurs, détaillants et fabricants du secteur aux États-Unis. Dirigée par la famille Block depuis quatre générations, l'entreprise s'est associée à la société de capital-investissement Arbor Investments en 2019 pour accélérer sa croissance et débloquer de nouveaux canaux de vente et de nouvelles perspectives commerciales. Rubix est composée d'une équipe pluridisciplinaire experte dans les domaines essentiels pour ses clients des produits de consommation emballés, de la fabrication et de la restauration, et leur offre des informations perspicaces pour développer des solutions ciblées. Pour en savoir plus, consultez le site rubixfoods.com et suivez l'entreprise sur les médias sociaux : Facebook @RubixFoodsLLC, Instagram @RubixFoods, LinkedIn @RubixFoods.

