Ruby Wang da Perfect World: mais oportunidades de desenvolvimento no horizonte para a indústria cultural

Wang disse que o consumo cultural na era pós-epidêmica, assim como outros tipos de consumo, precisa ser analisado em conjunto com as tendências gerais que estão influenciando tanto o ciclo econômico doméstico como o global. "Por um lado, espera-se que os novos hábitos que se desenvolveram em torno do consumo cultural durante a epidemia se tornem a norma", disse Wang. "Por outro lado, a 'circulação interna' da economia criará um mercado que exigirá mais produtos culturais de alta qualidade, o que trará mais oportunidades para a indústria cultural no futuro".

A indústria de e-sports cresceu rapidamente nos últimos dois anos. O prêmio do International DOTA 2 Champions (TI10) está agora além da marca dos US$ 35 milhões, ultrapassando os US$ 34,33 milhões do TI9 do ano passado e estabelecendo mais uma vez um novo recorde em termos de valor e rapidez de crowdfunding para uma única competição de e-sports.

No entanto, a indústria ainda precisa ser vista de forma racional e objetiva. Como Wang explicou mais adiante, a indústria de e-sports enfrenta atualmente dois desafios devido ao seu rápido desenvolvimento, que são a escassez de talentos e a hesitação da geração mais jovem antes de entrar nesta carreira completamente nova.

"É necessário criar um sistema sólido de ensino e formação", sugeriu Wang, acrescentando que um programa piloto composto por um Certificado de Ensino e mais Vários Certificados de Nível de Habilidade Profissional (o Sistema Piloto de Certificados 1+X) é útil na formação de mais talentos profissionais para os e-sports e para a indústria digital criativa e cultural.

O programa foi lançado pelo Conselho de Estado da China em janeiro de 2019.

Wang observou também que, como base de dados natural, os e-sports integram-se com novas tecnologias como a 5G e a Inteligência Artificial. Com as novas tecnologias, serão introduzidos rivais de IA para jogadores comuns, e para os quais se utiliza RA/RV para criar experiências imersivas. No futuro serão também criados estúdios virtuais, e âncoras virtuais assistirão aos jogos e proporcionarão diálogos com os jogadores, o que trará à indústria de e-sports uma fatia maior de mercado e mais oportunidades de desenvolvimento.

