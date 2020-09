Ruby Wang de Perfect World déclare qu'un plus grand nombre de possibilités de développement se profilent à l'horizon pour l'industrie culturelle

Ruby Wang a déclaré que la consommation culturelle à l'ère de l'après-épidémie doit, comme d'autres types de consommation, être analysée à l'aune d'autres tendances générales qui influencent les cycles économiques nationaux et mondiaux. « D'une part, les nouvelles habitudes qui se sont développées en termes de consommation culturelle pendant l'épidémie devraient devenir la norme », a déclaré Mme Wang. « D'autre part, la 'circulation interne' de l'économie va créer un marché qui demandera davantage de produits culturels de grande qualité, ce qui apportera plus d'opportunités à l'industrie de la culture à l'avenir. »

L'industrie des sports électroniques a connu une croissance rapide au cours des deux dernières années. La cagnotte des champions internationaux de DOTA 2 (TI10) a désormais franchi la barre des 35 millions de dollars, dépassant les 34,33 millions de dollars dont était doté le TI9 l'année dernière et fixant, une fois de plus, un nouveau record en termes de montant et de rapidité du financement participatif pour une seule compétition d'e-sports.

Cependant, l'industrie doit encore être examinée sous des angles rationnels et objectifs. Comme l'a expliqué Ruby Wang, l'industrie des e-sports est aujourd'hui confrontée à deux défis en raison de son développement rapide, à savoir le manque de professionnels talentueux et l'hésitation de la jeune génération à entreprendre une toute nouvelle carrière.

« Il est nécessaire de fonder un système d'éducation et de formation solide », a suggéré Mme Wang, qui a ajouté qu'un programme pilote comprenant un certificat d'éducation, ainsi que plusieurs certificats de niveau de compétence professionnelle (le système pilote de certificats « 1+X ») est utile pour former davantage de professionnels talentueux qui puissent se consacrer aux sports électroniques et à l'industrie culturelle et créative numérique.

Le programme a été lancé par le Conseil des affaires de l'État de la République populaire de Chine en janvier 2019.

Mme Wang a également souligné qu'à titre de base de données naturelle, les sports électroniques s'intègrent aux nouvelles technologies comme la 5G et l'intelligence artificielle. Alimentés par les nouvelles technologies, des concurrents basés sur l'IA pourront être utilisés par les joueurs habituels. Ces « rivaux » utiliseront la réalité augmentée et la réalité virtuelle pour créer une expérience immersive. À l'avenir, des studios virtuels seront également créés, et des présentateurs virtuels permettront de regarder les jeux et d'entamer le dialogue avec les joueurs, ce qui apportera au secteur des sports électroniques un marché plus vaste et un plus grand nombre de possibilités de développement.

