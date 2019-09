Rueda de prensa: Mission Neighborhood Centers, Inc. (MNC) devela sus planes para abrir un nuevo Centro de Desarrollo Infantil en la antigua estación de policía del distrito de Mission

SAN FRANCISCO, 24 de septiembre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Mission Neighborhood Centers, Inc. (MNC) cerró el depósito en custodia del edificio en el 1240 de Valencia Street, una antigua estación de policía que en breve abrirá sus puertas como nuevo centro de educación para la primera infancia y nueva sede de Mission Girls.

La rueda de prensa tendrá lugar el miércoles, 25 de septiembre, de las 11:00am a las 11:35am en el patio del edificio sito en el 1240 de Valencia Street.

Se trata de una significativa victoria para MNC y las comunidades beneficiadas con sus servicios, victoria que no habría sido posible sin el apoyo de los socios, donadores visionarios, representantes locales y el diligente personal del área de educación para la primera infancia de MNC.

"Estamos sumamente agradecidos por el compromiso demostrado por el gobernador Newsom, la alcaldesa Breed, los representantes locales y los socios como Kaiser Permanente con nuestras comunidades más vulnerables", dijo Santiago "Sam" Ruiz, CEO de Mission Neighborhood Centers, Inc. "Agradecemos su liderazgo en el fortalecimiento de la educación para la primera infancia en San Francisco y el resto del estado de California".

"Tras muchos meses de trabajo de intercesión con las autoridades estatales y locales, desafiando las negociaciones del sector de los bienes raíces y afianzando con prontitud los necesarios recursos financieros del sector público y privado, tengo el gusto de anunciar que Mission Neighborhood Centers es el orgulloso propietario del edificio en el 1240 de Valencia", dijo Ruiz.

"Mission Neighborhood Centers es un importante socio de la ciudad y parte integral de la comunidad", dijo London N. Breed, alcaldesa de San Francisco. "La adquisición de este edificio me emociona porque forma parte de la continuidad de su gran labor: proporcionar medios y servicios a nuestras familias y nuestros niños en los años venideros".

Las instalaciones que antiguamente albergaron la estación de policía del distrito de Mission se transformarán en un símbolo del empoderamiento de la comunidad a medida que MNC convierte el espacio en un nuevo centro de educación para la primera infancia y en la nueva sede de Mission Girls, un programa exclusivo para niñas que busca fortalecerlas en su desempeño académico y ayudarlas a crecer como agentes del cambio en sus comunidades.

Este esfuerzo y compromiso de ampliar el acceso a programas de educación para la primera infancia no se limita a MNC, razón por la que lidera una coalición dedicada a concientizar al Capitolio y a promover las necesarias inversiones que permitirán a los proveedores del Título 5 desarrollar los ambientes de calidad educativa que nuestros pequeños necesitan para prosperar.

"Mission Neighborhood Centers es una auténtica institución ancla para el Distrito 9 y es crucial que cuente con espacios en Misión que le permitan seguir brindando servicios esenciales para la infancia y la juventud", dijo Hillary Ronen, supervisora del Distrito 9 de San Francisco. "Felicito a Sam Ruiz, a su directiva y a su equipo por presionar hasta obtener este edificio. Cuentan con todo mi apoyo dentro y fuera del Ayuntamiento para consolidar este proyecto".

"La misión de Kaiser Permanente es contribuir al bienestar de las comunidades a las que brindamos servicios", dijo Ron Groepper, vicepresidente senior y gerente de área de Kaiser Permanente para el Gran San Francisco. "Esta subvención ayudará a solventar las necesidades cruciales de los niños y las familias marginadas de la comunidad al ampliar el acceso a los servicios educativos y de salud, como la asistencia para menores con necesidades especiales y la orientación en salud mental para las familias. Nos enorgullece dar continuidad a nuestro compromiso de contribuir a que los habitantes de San Francisco lleven una vida sana".

Acerca de Mission Neighborhood Centers, Inc. (MNC), organización comunitaria de liderazgo predominantemente latino en San Francisco. Durante más de sesenta años, MNC se ha mantenido a la vanguardia de la dotación de servicios de educación para la primera infancia, de interés social y otros apoyos para jóvenes, familias y adultos mayores de escasos ingresos en un ambiente participativo, incluyente y culturalmente adecuado que fomenta el empoderamiento de la comunidad y su prosperidad económica.

Acerca de San Francisco Early Childhood Education Facilities Coalition, conformada por las siguientes agencias no lucrativas: Mission Neighborhood Centers Inc. Felton Institute, Good Samaritan Family Resource Center Inc., FranDelJa Enrichment Center, Holy Family Day Home, Kai Ming Head Start, Wah Mei School y The Cross Cultural Family Center. Su misión es interceder a fin de obtener los medios y las inversiones necesarias para recortar las listas de espera y ofrecer programas de educación para la primera infancia y servicios de apoyo familiar que sean de la mayor calidad a las familias trabajadoras de San Francisco. Recientemente, la coalición contribuyó a la redacción de una propuesta de ley para el presupuesto del gobernador que consiguió la asignación de $263 millones a concesiones para infraestructura ECE en todo el estado.

