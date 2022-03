Rugged Logic - Axiom Air: Ultrakompakter DVB-S2X-Modem-Manager für Flugzeuganwendungen

AXIOM AIR verfügt außerdem über eine Reihe von Schnittstellen, die die Integration mit verschiedenen Flugzeugtypen und Antennensystemen ermöglichen. Die Kernplattform ist so aufgebaut, dass sie an ARINC 781- oder 791/792-Anwendungen angepasst werden kann, kann aber auch für kundenspezifische Anforderungen modifiziert werden. Dazu gehören Schnittstellen für OpenAMIP, ARINC 429 für Antennensteuerung oder IMU-Daten, GNSS-Schnittstellen und optional RSSI für die geschlossene Antennenausrichtung.

Ein fortschrittliches, abgedichtetes Gehäusedesign ermöglicht den Betrieb des Systems in raueren Umgebungen als bei typischen Flugzeugmodems. In Verbindung mit einem Elektronikdesign zum Schutz vor Blitzschlag und zur Vermeidung von EMI/EMC-Problemen übertrifft AXIOM AIR die DO-160-Empfehlungen für ARINC 791-Modemmanager. Integratoren können sich auf einen zuverlässigen Betrieb in allen möglichen Umgebungen verlassen. Dieses vollwertige System wurde hinsichtlich Größe, Gewicht und Leistung optimiert. Das 1/4-ATR-Gehäuse ist mit ARINC-Tabletts kompatibel, misst 384 x 200 x 61,7 mm, wiegt 3,5 kg und hat eine typische Leistungsaufnahme von 35 W.

Informationen zu Rugged Logic

Rugged Logic ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von Kommunikations- und Stromversorgungsprodukten für den Einsatz in rauen Umgebungsbedingungen, z. B. in Flugzeugen, auf See und in mobilen Anwendungen. Unsere Entwürfe sind innovativ und äußerst zuverlässig, um den Anforderungen unserer Kunden stets gerecht zu werden. Unsere Dienstleistungen unterstützen die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden durch Produktdesign, technische Analysen und Softwaredesign. Erfahren Sie mehr unter: ruggedlogic.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1767172/RL_Logo_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1767173/Axiom_Air.jpg

