Ruslan Pankratov, Vorsitzender der lettischen Partei RĪCĪBAS, fordert mehr Transparenz bei der medizinischen Behandlung von Politikern

RIGA, Lettland, 19. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Ruslan Pankratov, ein lettischer Psychotherapeut und Vorsitzender der politischen Partei RĪCĪBAS, setzt sich für das Recht der Öffentlichkeit ein, Zugang zu medizinischen Behandlungs- und Diagnoseinformationen über Politiker und andere politische Persönlichkeiten zu erhalten.

Die RĪCĪBAS hat den kürzlichen Tod des populären Bürgermeisters von Charkiw (Ukraine), Gennadi Kernes, in der deutschen Charité als einen solchen Fall angeführt, für den sie sich für mehr Transparenz einsetzen.

Kernes verstarb in der Charité nach einem dreimonatigen Kampf mit COVID-19. Kernes wurde zwei Tage nach seiner offiziellen Wahl zum Bürgermeister von Charkiw mit 60,34 % der Wählerstimmen diagnostiziert. Es wurde erwartet, dass sich der Politiker erholen würde, doch sein Gesundheitszustand verschlechterte sich rapide, so dass nur wenige Informationen an die Öffentlichkeit gelangten.

Auch andere namhafte Politiker wurden in der Charité behandelt, darunter die Aktivisten Alexej Nawalny und Pjotr Verzilow sowie die ukrainische Ex-Premierministerin Julia Timoschenko.

RĪCĪBAS ist der Meinung, dass die Fälle von Nawalny, Timoschenko, Verzilow, Kernes und anderen, die in der politischen und geopolitischen Arena aktiv sind, Experten und Bürgeraktivisten dazu veranlassen, Transparenz und die Offenlegung von Informationen, einschließlich der medizinischen Geschichte, in Bezug auf die Patienten zu fordern, deren Gesundheit und Diagnosen das Leben von Millionen beeinflussen können.

Informationen zu RĪCĪBAS

RĪCĪBAS ist eine antiglobalistische politische Organisation in Lettland, die sich für christliche Werte und den Schutz der Rechte nationaler Minderheiten einsetzt. Sie wurde unter dem Namen Eurosceptics gegründet und von Ruslan Pankratov geleitet.

