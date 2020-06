Russell Reynolds Associates recrute Amy Scissons pour diriger les efforts de marketing de la firme à l'échelle mondiale

« Nous sommes ravis que Amy ait rejoint notre équipe de direction », a déclaré le PDG de Russell Reynolds Associates, Clarke Murphy. « Son expérience dans plusieurs secteurs et régions du monde convient parfaitement à nos activités. Elle nous apporte également un savoir-faire exceptionnel en matière d'exploitation de plateformes numériques et traditionnelles pour soutenir les objectifs de croissance d'entreprise », ajoute-t-il.

Avant de rejoindre Russell Reynolds Associates, Mme Scissons a occupé le poste de directrice du marketing pour la région internationale de Mercer, où elle a dirigé les opérations de marketing dans plus de 100 villes et 41 pays de cette société mondiale de conseil en ressources humaines. Son expertise englobe la stratégie de marketing intégrée, la génération de demande, le marketing numérique basé sur les données et centré sur les clients et la direction d'équipes à haut rendement.

Scissons a obtenu une licence en histoire et un MBA de l'Université McGill. Elle est également titulaire d'un diplôme en commerce international de HEC Paris, est intervenue à l'ESADE Business School en tant que conférencière invitée et parle couramment l'anglais, l'espagnol et le français.

À propos de Russell Reynolds Associates

Russell Reynolds Associates est un cabinet mondial de conseil et de recherche en leadership. Nos plus de 470 consultants répartis dans 46 bureaux travaillent avec des organismes publics, privés et à but non lucratif de toutes les industries et régions. Nous aidons nos clients à former des équipes de leaders transformationnels capables de relever les défis d'aujourd'hui et d'anticiper les tendances numériques, économiques et politiques qui sont en train de remodeler l'environnement commercial à l'échelle mondiale. Du soutien aux conseils d'administration en matière de structure, culture et efficacité à l'identification, l'évaluation et la définition du type de leadership qui convient le mieux aux organismes, nos équipes apportent leurs décennies d'expertise pour aider les clients à résoudre leurs problèmes de leadership les plus complexes. Nous existons pour améliorer la façon dont le monde est dirigé. www.russellreynolds.com

Contact :

Emily Heinen

Russell Reynolds Associates

212-351-2194

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1177984/Russell_Reynolds_Associates.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/491408/Russell_Reynolds_Associates_Logo.jpg

SOURCE Russell Reynolds Associates