Russian Railways a reçu un prix international prestigieux pour son entrée sur le marché vert

LONDRES, 7 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui à Londres, la Climate Bonds Initiative (CBI) a annoncé les récipiendaires des 5e Green Bond Pioneer Awards (GBPA) annuels. Russian Railways (Chemins de fer russes) a remporté le prix Green Bond Pioneer 2020 à titre de pionnier sur le nouveau marché vert qu'est la Russie, ce qui lui vaut une reconnaissance internationale comme première entreprise russe à rejoindre le marché de la finance verte.

Vadim Mikhaylov, premier PDG adjoint de Russian Railways a déclaré : « Russian Railways adopte une stratégie écologique depuis 2009 et la met régulièrement à jour. Commencer à émettre des obligations vertes nous semblait une étape naturelle et logique. Nous avons l'intention de rester présents sur le marché vert et d'utiliser les opportunités qu'il offre pour financer nos activités écologiques ».

En mai 2019, Russian Railways est devenue la première entreprise de Russie et des pays de la CEI à entrer sur le marché mondial de l'investissement responsable, en émettant les premières obligations vertes sur le marché international des capitaux. Celles-ci s'élèvent à 500 millions d'euros sur huit ans avec un taux de coupon de 2,2 %, ce qui a représenté le rendement en euros le plus bas jamais atteint par un émetteur hors de Russie.

L'obligation a été certifiée par la Climate Bonds Initiative et a fait l'objet d'une vérification par Sustainalytics. Les fonds provenant des obligations vertes ont été utilisés pour le refinancement de l'achat des trains électriques de passagers, appelés « Lastochka ».

À propos de la Climate Bonds Initiative : la Climate Bonds Initiative (Initiative portant sur des obligations liées au climat) est une organisation à but non lucratif axée sur les investisseurs, qui encourage les investissements à grande échelle dans l'économie sobre en carbone.

Les Green Bond Pioneer Awards : ces prix récompensent les entreprises qui, par leurs actions à l'échelle professionnelle, nationale ou régionale, ont démontré le potentiel de la finance verte, ont stimulé le marché et ont donné un exemple à suivre.

Lancés en 2016 dans le cadre d'un partenariat inaugural avec le London Stock Exchange Group, les Green Bond Pioneer Awards sont considérés comme la majeure reconnaissance internationale en matière de finance verte.

