RW Digital从黑人供应商试点计划毕业

洛杉矶2022年10月17日 /美通社/ -- 领先的程序化解决方案提供商RW Digital今天宣布，已成功从Stellantis-NBL国家黑人供应商发展试点计划"毕业"。2021年，汽车制造公司Stellantis与非营利组织National Business Alliance（NBL）建立了全国性的合作伙伴关系，为未来的承包和采购机会发展黑人供应商，以实现市场上更大的种族平等。RW Digital是其中13家由黑人拥有的企业之一，他们代表了地域多元化以及为新这个设立试点计划选择的一系列学科和商品。

Russell Westbrook Enterprises总裁Donnell Beverly, Jr.表示："很荣幸能与对各自社区产生影响的知名黑人企业一起参与这项创新计划。Stellantis-NBL黑人供应商计划将在未来几年继续扩充企业家，为子孙后代留下黑人卓越成就的遗产。"

在从贯穿2022年第一季度的该计划毕业以来，RW Digital继续为Stellantis的媒体投资团队提供支持，通过RW Digital设计的专有方法，提高道奇和克莱斯勒产品组合的各种车型在多元文化社区中的知名度，使广告商能够在程序化环境中应对文化偏见。Stellantis公司副总裁兼机电和模块采购全球主管Marvin Washington表示："Stellantis-National Business Alliance全国黑人供应商发展计划旨在确保所有黑人企业和供应商在全球市场拥有公平和包容性的权益。我们成功的试点、首次联合启动以及杰出企业合作伙伴的加入，确保了该计划将在未来许多年为黑人企业、企业家和社区持续提供重要的业务和发展机会。我们感谢RW Digital对这项重要计划做出的杰出贡献。"

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关于RW Digital

RW Digital是一家程序化解决方案提供商，由创意思维和先进技术驱动。我们的广告专家利用数据在不断发展的媒体环境中建立真正的关系。我们将不懈的职业道德与真诚的追求相结合，以提升全球社区。

Russell Westbrook是通过南加州少数族裔供应商发展委员认证的一家少数族裔拥有的企业，提升其他多元化企业和支持服务不足社区的责任是Russell Westbrook引入市场的每项投资的核心所在。除了501(c)3注册慈善机构Why Not？ 基金会，我们的核心重点在于通过对数字和实体基础设施的投资，创造教育和就业途径。

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Jake Davis

广告商合作伙伴和解决方案总监

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关于Stellantis

Stellantis（纽约证券交易所股票代码：STLA）是全球领先的汽车制造商之一，也是移动出行服务提供商，其愿景是通过独特、经济实惠和可靠的移动解决方案提供出行自由。除了丰富的传统和广泛的地域影响力外，集团最大优势还在于其可持续的业绩、丰富的经验和全球各地员工的广泛才能。Stellantis将利用其广泛和标志性的品牌组合，该组合由富有远见的人士创立，他们为品牌注入了与员工和客户一样的热情和竞争精神。Stellantis希望成为最伟大而不是最大规模的公司，同时为所有利益相关者及其运营所在社区创造更多价值。

关于National Business Alliance

National Business Alliance是第一个也是最大的非营利、无党派和非教派黑人商业和专业贸易协会，由著名人物Booker T. Washington于1900年8月23日创立。NBL在全国拥有超过12万名会员，在乔治亚州亚特兰大、密西根州底特律、加州洛杉矶和华盛顿特区设有地区办事处，并在全国各地拥有超过367个地方联盟分会。该组织为美国各地260万家黑人企业提供服务。请访问www.nationalbusinessleague.org，Twitter @theNBL1900，Instagram @NBL1900，Facebook @theNBL1900

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Chelsea Thomas

Lede公司公关部

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